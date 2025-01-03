كيف يختلف القلق عن المراهقين؟.. نصائح للعلاج

كتب حسام الشقويرى

قد يخشى المراهقون عدم تحقيق أداء جيد في المدرسة أو الرياضة. أو قد يشعرون بقلق شديد بشأن ما يعتقده الآخرون عنهم. ومن الشائع أيضًا أن يشعر الأطفال بالقلق بشأن أجسادهم. وغالبا ما يحدث ذلك فى مرحلة البلوغ ، وفقا لما نشره موقع childmind.

وقد يكون من الصعب ملاحظة القلق لأن المراهقين بارعون في إخفاء مشاعرهم. كما تختلف الأعراض من طفل إلى آخر. يميل بعض المراهقين إلى تجنب الأشياء. والبعض الآخر أكثر انفعالًا أو يهاجمون الأشخاص من حولهم. قد يبدأون في رفض الذهاب إلى المدرسة أو يشكون كثيرًا من آلام المعدة والصداع.

وغالبًا ما يؤدي القلق إلى الاكتئاب أيضًا. فالحياة المليئة بالتجنب أو القلق تقوض الرفاهية. ومع بدء الأطفال القلقين في القيام بأشياء أقل فأقل، ينمو الاكتئاب لديهم.

أفضل علاج للمراهقين الذين يعانون من القلق هو العلاج السلوكي المعرفي (CBT). يعلم العلاج السلوكي المعرفي الأطفال كيفية مواجهة قلقهم بدلاً من تجنبه. ثم يتعلمون أن قلقهم في الواقع يتناقص بمرور الوقت. في بعض الأحيان يتم الجمع بين العلاج السلوكي المعرفي وأدوية مضادة للاكتئاب للأطفال الذين يعانون من قلق شديد لدرجة أنهم لا يستطيعون الخضوع للعلاج السلوكي المعرفي بمفردهم.

كيف يختلف القلق لدى المراهقين؟

يختلف المراهقون القلقون عن الأطفال القلقين. ففي كل مرحلة من مراحل النمو، يعاني الأطفال من مخاوف ونقاط ضعف مختلفة.

الأطفال الأصغر سنًا أكثر عرضة للقلق بشأن الأشياء الخارجية - مثل الحيوانات أو الحشرات، أو الظلام، أو الوحوش الموجودة تحت السرير، أو حدوث أمر سيئ للأم والأب. لكن المراهقين أكثر عرضة للقلق بشأن أنفسهم - أدائهم في المدرسة أو الرياضة، وكيف ينظر إليهم الآخرون، والتغيرات التي تطرأ على أجسادهم.

بعض المراهقين القلقين يعانون من القلق لسنوات عديدة بحلول الوقت الذي يصلون فيه إلى مرحلة المراهقة. ربما كان الآباء على علم بذلك، لكن الطفل كان يعمل بشكل جيد على الرغم من ضائقته، لذلك لم يتم فعل أي شيء حيال ذلك. أو تم علاج الطفل، وتحسنت الأمور. ولكن مع توقع المزيد منهم، في المدرسة المتوسطة والثانوية، ومع تطويرهم لمزيد من التركيز على أقرانهم، يمكن أن يعاود القلق الظهور ويصبح أكثر حدة. وبعض المراهقين الذين لم يكونوا أطفالاً قلقين يصابون بأنواع من القلق التي تبدأ في مرحلة المراهقة ، بما في ذلك القلق الاجتماعي ونوبات الهلع .

والتغيرات الجسدية في مرحلة المراهقة هي سبب لعدم الراحة للعديد من المراهقين. يمكن أن يؤدي النمو قبل معظم أقرانك أو بعدهم إلى شعور الأطفال بالاختلاف وعدم التوافق. يلاحظ الدكتور بوبريك: "بالنسبة للفتيات، إذا كنت في الجانب المبكر من التطور، فسوف يؤثر عليك ذلك بشكل سلبي أكثر مما لو كنت في الوقت المناسب مع التطور أو حتى متأخرًا". ويضيف أن الأولاد حساسون بشكل خاص للطول. "لذا إذا لم يمر طفل يبلغ من العمر 15 عامًا بمرحلة البلوغ بعد، ويبدو وكأنه في الثانية عشرة من عمره ويبدو أقرانه وكأنهم في التاسعة عشرة من العمر، فقد يكون لذلك تأثير عميق جدًا على احترام الذات والثقة بالنفس". يصاب بعض الأطفال بنوع من القلق الشديد يسمى اضطراب تشوه الجسم ، ويصبحون مهووسين جدًا بعيب جسدي متصور (حقيقي أو متخيل) لدرجة أنه يسبب ضائقة كبيرة ويتداخل مع أدائهم.

أعراض القلق عند المراهقين

تتنوع أعراض القلق بشكل كبير، من الانسحاب والتجنب إلى الانفعال والغضب. غالبًا ما يتم تجاهل القلق لأن المراهقين بارعون في إخفاء أفكارهم ومشاعرهم. لكن هذه بعض السلوكيات التي قد تكون علامة على أن المراهق قلق.

المخاوف والهموم المتكررة بشأن الأجزاء الروتينية من الحياة اليومية

مشكلة في التركيز

الوعي الذاتي الشديد أو الحساسية للنقد

الانسحاب من النشاط الاجتماعي

تجنب المواقف الصعبة أو الجديدة

شكاوى مزمنة من آلام المعدة أو الصداع

انخفاض الدرجات أو رفض المدرسة

البحث المتكرر عن الطمأنينة

مشاكل النوم

تعاطي المواد

القلق ورفض المدرسة

علاج القلق

العلاج الأكثر فعالية للقلق لدى المراهقين هو العلاج السلوكي المعرفي ، مع أدوية مضادة للاكتئاب إذا لزم الأمر .

يعلم العلاج السلوكي المعرفي الأطفال القلقين استراتيجيات للتفكير بشكل مختلف بشأن القلق والاستجابة له بشكل مختلف عندما يحدث. من خلال تحمل القلق بدلاً من تجنب الأشياء التي تثيره، يتعلمون أنه يتضاءل بمرور الوقت. ومن خلال زيادة التعرض تدريجيًا للأشياء أو الأنشطة المخيفة (نوع من العلاج السلوكي المعرفي يسمى العلاج بالتعرض)، يتم تقليل الاستجابة القلقية نفسها أو القضاء عليها.

مضادات الاكتئاب التي تسمى مثبطات إعادة امتصاص السيروتونين الانتقائية (SSRIs) ― هي الأدوية الموصى بها لعلاج اضطرابات القلق لدى الأطفال. يتم دمجها مع العلاج السلوكي المعرفي للأطفال الذين يعانون من قلق شديد لدرجة لا تمكنهم من المشاركة في العلاج السلوكي المعرفي وحده.