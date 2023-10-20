علاج القلق الزائد بخطوات بسيطة.. أبرزها تمارين الاسترخاء والتنفس

كتبت مروة محمود الياس

القلق الزائد أحد أبرز المشكلات اليومية التي يعانى منها الكثيرون، ولا يمكنهم التعامل معها وإدارتها، فهى مشكلة قد تتسبب في الحد من قدرة الإنسان على مواصلة يومه وأداء مهامه بشكل طبيعي، ولذا لا بد من علاج القلق الزائد بطرق مختلفة لمحاولة التخلص من آثاره السلبية على الانسان.

أعراض القلق الزائد



ذكر تقرير نشر في موقع psychologytoday أن القلق له الكثير من الدرجات والأنواع، وكل الأشخاص والفئات بلا استثناء عرضة للإصابة بالقلق، كلا وفقا لدرجة الضغط النفسى الذى يتعرض له، القلق الزائد يجعل الانسان يرتكب الأخطاء، ولا يتمكن من التفكير بشكل منطقى، فمن أبرز أعراض القلق الزائد أن يعانى الشخص من التشوش الفكرى، يعانى من التفكير في مخاوف غير مبررة وغير واقعية، يضخم الأمور بشكل كبير، يعانى العصبية وبعض الاعراض الجسدية في بعض الأحيان كالتعرق ورعشة الأطراف ، الصداع، خفقان القلب وغيرها وفقا للحالة، وعلاج القلق الزائد أحد أهم الطرق للتخلص من هذه النوبات.

علاج القلق الزائد



وعلاج القلق الزائد يبدأ بخطوة هامة وهى الاعتراف به، وعدم انكاره، ونتقبل أننا قد نتعرض للقلق في أية وقت، ولا نهرب من هذا الشعور بل نواجهه ونعالجه، وتابع التقرير موضحا أن علاج القلق الزائد يبدأ أيضا بتحديد الأسباب والاعراض لكل حالة بشكل منفصل، ويقوم المختص النفسى بتحديدها، وتحديد العلاج وفقا لها، وقد يصل حد اللجوء للأدوية في الحالات المتقدمة.

وعلاج القلق الزائد يمكن بعدة خطوات أهمها، التحدث مع الطبيب المختص اذا كان القلق مرضى وزائد بشدة، الاهتمام باجراء تمارين التنفس من شهيق وزفير لأكثر من مرة خلال اليوم، وعندما تشعر بالقلق شتت نفسك بشرب مشروبك المفضل على سبيل المثال، ساعد نفسك على الاسترخاء بتمارين الاسترخاء.