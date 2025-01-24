حصاد الوزارات.. جناح الأزهر بمعرض الكتاب يعرض 4 مخطوطات من العصر الفاطمى

شهدت دواوين الوزارات، اليوم، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد اليوم السابع حصاد الوزارات على مدار اليوم.

جناح الأزهر بمعرض الكتاب يعرض للجمهور 4 مخطوطات من العصر الفاطمى

وزيرة التضامن تلقي كلمة عن التقدم الاجتماعي والاقتصادي في مصر بجنيف

وظائف فى الإمارات 2025.. وزارة العمل تواصل تلقى طلبات التقديم على فرص عمل بمرتبات 9000 درهم

الأعلى للجامعات: 49310 آلاف متر لإنشاء مجمع للجامعات بالعاصمة الإدارية ومقرا للمجلس

وزارة النقل تنشئ أول محطة لوجستية لتداول وتخزين الغلال بميناء الدخيلة.. فيديو

وزيرة التضامن: قانون الضمان الاجتماعي الجديد يشكل نقلة في نظام الحماية الاجتماعية

وزارة الصحة: إجراءات فورية لتوفير تجهيزات طبية بمستشفى بيلا المركزي بكفر الشيخ

التعليم العالى: الجامعات قدمت أنشطة متنوعة لتنفيذ المبادرة الرئاسية بداية

نائبة وزيرة التضامن تتفقد ديارنا بمعرض القاهرة الدولى للكتاب

"نعمة الأمن" موضوع خطبة الجمعة بمساجد الجمهورية