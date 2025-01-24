اليوم السابع
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الجمعة، 24 يناير 2025 11:24 ص
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الأعلى للجامعات: 49310 آلاف متر لإنشاء مجمع للجامعات بالعاصمة الإدارية ومقرا للمجلس

الجمعة، 24 يناير 2025 11:01 ص
الأعلى للجامعات: 49310 آلاف متر لإنشاء مجمع للجامعات بالعاصمة الإدارية ومقرا للمجلس المجلس الأعلى للجامعات
محمد صبحى

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وافق المجلس الأعلى للجامعات على على استكمال إجراءات تخصيص مساحة 49310 متر مربع لإنشاء المجمع المتكامل للجامعات بمنطقة الجامعات المصرية بالعاصمة الإدارية الجديدة، وكذلك مقر المجلس الأعلى للجامعات.

وكان عقد المجلس الأعلى للجامعات اجتماعه الدوري،برئاسة الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمى، بحضور الدكتور مصطفى رفعت أمين المجلس، وأعضاء المجلس، وذلك بمقر جامعة أسوان.

وقدم المجلس الشكر لأسرة جامعة أسوان برئاسة الدكتور لؤي سعد الدين رئيس الجامعة على استضافة اجتماع المجلس الأعلى للجامعات.

وقدم المجلس التهنئة للدكتور عبدالعزيز قنصوة لتجديد الثقة وتعيينه رئيسًا لجامعة الإسكندرية متمنين له تحقيق المزيد من التقدم والازدهار للجامعة خلال الفترة القادمة.
 







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