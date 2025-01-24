اليوم السابع
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جناح الأزهر بمعرض الكتاب يعرض للجمهور 4 مخطوطات من العصر الفاطمى

الجمعة، 24 يناير 2025 02:51 م
جناح الأزهر بمعرض الكتاب يعرض للجمهور 4 مخطوطات من العصر الفاطمى مخطوطات من العصر الفاطمي
كتب لؤى على

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يعرض جناح الأزهر الشريف بمعرض القاهرة الدولي للكتاب، في دورته الـ 56 لزوَّاره، عددا من المخطوطات التاريخية في العصر الفاطمي، من مقتنيات المكتبة الأزهرية، والذي مر على نسخها نحو 900 عام هجري.

ومن أبرز هذه المخطوطات التي يعرضها الأزهر، في جناحه بمعرض الكتاب، من العصر الفاطمي: مخطوطة الأدب الكبير، لابن المقفع (منسوخة عام 532 هجرية)، مخطوطة البسيط في التفسير للواحدي (منسوخة بتاريخ ٥٢٤ هجرية)، مخطوطة ديوان المتنبي (منسوخة بتاريخ ٥٤٤ هجرية)، مخطوطة الجامع الصحيح للبخاري (منسوخة بتاريخ ٥٠٧ هجرية).

ويشارك الأزهر الشريف -للعام التاسع على التوالي- بجناحٍ خاص في معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ 56 وذلك انطلاقًا من مسؤولية الأزهر التعليمية والدعوية في نشر الفكر الإسلامي الوسطي المستنير الذي تبنَّاه طيلة أكثر من ألف عام.

ويقع جناح الأزهر بالمعرض في قاعة التراث رقم "4"، ويمتد على مساحة نحو ألف متر، تشمل عدة أركان، مثل قاعة الندوات، وركن للفتوى، وركن الخط العربي، فضلًا عن ركن للأطفال والمخطوطات.

مخطوطة
مخطوطة

 

المخطوطات
المخطوطات

 

جانب من المخطوطات
جانب من المخطوطات

 

مخطوطات من العصر الفاطمى
مخطوطات من العصر الفاطمى

 

مخطوطة من العصر الفاطمى
مخطوطة من العصر الفاطمى

 







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الازهر الشريف

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جناح الازهر



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