ماذا يحدث عند إضافة هذه البهارات إلى كوب حليب طفلك قبل النوم؟

كتبت مروة هريدى

يمكن لإضافة بعض البهارات البسيطة من مطبخك أن تعزز الأطعمة والمشروبات وتضاعف فوائدها الصحية، وتسعى الأمهات بشكل أساسى إلى دعم صحة أطفالهن من خلال النظام الغذائي المتوازن الغنى بالعناصر الغذائية الصحية من فيتامينات ومعادن خاصة في مرحلة النمو، ويعتبر تناول كوب من الحليب أحد أهم مكونات أي نظام غذائى صحى للأطفال بشكل خاص، ويمكن لإضافة بعض البهارات وأهمها القرفة التي لا تعزز مذاق الحليب فحسب، بل تضيف له العديد من الفوائد الصحية خاصة إذا تناوله قبل النوم، وفقًا لتقرير موقع "تايمز أوف انديا".

فيما يلى.. 6 فوائد صحية لتناول طفلك كوب من الحليب مع القرفة قبل النوم:



تحسين النوم

من أهم فوائد القرفة قدرتها على المساعدة في الحصول على نوم أفضل، حيث تحتوي القرفة على مركبات طبيعية تساعد على استرخاء الجسم والعقل، وتعزيز دورة نوم هادئة، وعند إضافتها إلى الحليب الدافئ، يمكن أن تخلق مزيجًا مهدئًا يشجع على النوم المريح، ويساعد دفء الحليب نفسه على تحفيز النوم، بينما تضيف القرفة لمسة مهدئة، مما يجعله مثاليًا لوقت النوم.

تحسين صحة الجهاز الهضمي

تحتوى القرفة على خصائص طبيعية مضادة للالتهابات ومضادة للميكروبات تساعد في تعزيز صحة الجهاز الهضمي، وبالنسبة للأطفال الذين يعانون من عدم الراحة أو عسر الهضم، يمكن أن يساعد تناول كوبًا من الحليب الدافئ مع القرفة في تخفيف أعراض مزعجة مثل الانتفاخ والغازات، وذلك لأن القرفة تُحسن إنتاج الإنزيمات الهضمية، مع ضمان امتصاص أفضل للعناصر الغذائية كما تُقلل من مشاكل المعدة.

مضادات الأكسدة

تحتوى القرفة على مضادات الأكسدة التي يمكن أن تساعد في تعزيز مناعة طفلك، حيث تعمل مضادات الأكسدة هذه على محاربة الجذور الحرة في الجسم، ودعم الصحة العامة وتقليل خطر الإصابة بالأمراض، ومن خلال إضافة القرفة إلى كوب الحليب لطفلك قبل النوم يمكنك توفير دفعة طبيعية للمناعة مع ضمان حصوله على جسم صحي وقوي.

تنظيم مستويات السكر في الدم

تشتهر القرفة بقدرتها على تنظيم مستويات السكر في الدم، وبالنسبة للأطفال الذين يعانون من تقلبات سكر الدم أو المعرضين لخطر الإصابة بمرض السكرى، فإن إضافة القرفة إلى نظامهم الغذائي قد يساعد في التحكم ومنع أي ارتفاع في مستويات السكر بالدم، حيث أن إضافة كمية صغيرة من القرفة إلى الحليب قبل النوم يمكن أن يدعم عملية التمثيل الغذائي الصحي للجلوكوز، مما يجعله إضافة مفيدة لروتينهم الليلي.

تعزيز وظائف المخ

تحتوى القرفة على مركبات تساعد على تحسين وظائف المخ، وتعزيز الذاكرة والقدرات الإدراكية، وهذا مفيد بشكل خاص للأطفال في مرحلة النمو الذين يحتاجون إلى الوضوح الذهني والتركيز على واجباتهم المدرسية وتطورهم في مراحل التعليم بشكل عام، وقد يؤدى إضافة القرفة إلى الحليب وقت النوم إلى دعم الوظيفة الإدراكية، مما يُعزز أداء أفضل في الأنشطة اليومية.

يخفف أعراض السعال ونزلات البرد

القرفة علاج طبيعى لنزلات البرد والسعال، وهي شائعة عند الأطفال خاصة خلال فصل الشتاء، لما لها من خصائص مضادة للميكروبات ومضادة للالتهابات يمكن أن تساعد في تخفيف الأعراض مثل التهاب الحلق واحتقان الأنف، حيث يمكن لتناول كوب دافئ من الحليب مع القرفة أن يهدئ التهاب الحلق ويقلل من السعال ويجعل طفلك يشعر براحة أكبر أثناء نومه.