فوائد الكاكاو لصحتك.. منها حماية القلب وتحسين وظائف المخ

كتبت فاطمة خليل

الكاكاو الخام مليء بمضادات الأكسدة التي تسمى الفلافانول، إن تناول الأطعمة الغنية بالفلافانول له مجموعة متنوعة من الفوائد الصحية لجسمك، نتعرف عليها في هذا التقرير، بحسب موقع "web md ".

فوائد الكاكاو لصحتك

حماية القلب

تظهر العديد من الدراسات العلمية أن الأطعمة الغنية بالفلافانول قد تساعد في خفض ضغط الدم وتحسين طريقة عمل جدران الأوعية الدموية ، مما يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب.

يحتوي الكاكاو على الألياف التي تأكلها البكتيريا لإنشاء سلاسل الأحماض الدهنية. تفيد هذه الأحماض الدهنية الجهاز الهضمي. قد تؤدي المشروبات المصنوعة من الكاكاو أيضًا إلى زيادة عدد البكتيريا النافعة في أمعائك.

خفض ضغط الدم المرتفع

تظهر الأبحاث أن تناول الشوكولاتة الداكنة يمكن أن يقلل من التوتر ، مما يعزز صحتك العقلية والبدنية بشكل عام.

تحسين الوظيفة المعرفية

قد يساعد الفلافانول المحدد في الكاكاو المسمى epicatechin في بعض أجزاء صحة الدماغ ، بما في ذلك الإدراك وتدفق الدم وخطر الإصابة بالخرف.

انخفاض خطر الإصابة بمرض السكري

تشير الدراسات إلى أن تناول الكاكاو قد يقلل من خطر الإصابة بمرض السكري من النوع 2.

العناصر الغذائية للكاكاو

الكاكاو الخام مصدر جيد لما يلي:

المغنيسيوم

الحديد

الكالسيوم

البوتاسيوم

الفوسفور