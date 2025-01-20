ظهور لافت لرؤساء أمريكا السابقين فى حفل تنصيب ترامب.. صور

كتب عبد الوهاب الجندى

أظهرت صور من حفل تنصيب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الرؤساء السابقين للولايات المتحدة الأمريكية، بصحبة زوجاتهم بخلاف ميشال أوباما، التي لم تحضر، وهم: بيل كلينتون، وجورج دبليو بوش، وباراك أوباما.

وانتهت الاستعدادات الأخيرة لتنصيب الرئيس الأمريكي المنتخب، دونالد ترامب، حيث سيؤدي اليمين الدستورية، بعد قليل، حيث من المقرر أن يقام حفل تنصيبه داخل مبنى الكابيتول الأمريكي بسبب درجات الحرارة الباردة القياسية، واستقبل الرئيس جو بايدن والسيدة الأولى جيل بايدن، الرئيس المنتخب وعقيلته ميلانيا ترامب في البيت الأبيض، يأتي هذا اللقاء في إطار تقليد انتخابي أمريكي يعود لعقود، يعكس انتقال السلطة بشكل سلمي واحترام الأعراف الديمقراطية.



روساء أمريكا

بايدن وزوجته



سلام بين ترامب وبايدن

قرارات ترامب الأولى فور توليه الحكم

قالت المتحدثة الجديدة باسم البيت الأبيض، كارولين ليفيت، الإثنين، إن الرئيس المنتخب دونالد ترامب سيصدر اليوم 10 قرارات تنفيذية بشأن الحدود، فضلا عن قرارات تهم الاقتصاد ومسألة الهوية الجندرية.

وأفادت بأن القرارات تشمل إنهاء حق اللجوء إلى الولايات المتحدة وإغلاق الحدود أمام المهاجرين غير القانونيين، وتعليق إعادة توطين اللاجئين لمدة 4 أشهر على الأقل.

وتمنح الولايات المتحدة حق اللجوء للأفراد الذين يواجهون خطر الاضطهاد في بلدهم الأم بسبب عرقهم، دينهم، جنسهم، قوميتهم، أو آرائهم السياسية، أو بسبب عضويتهم في مجموعة اجتماعية معينة.

بينما يعني قرار تعليق إعادة توطين اللاجئين لمدة 4 أشهر على الأقل أن الإدارة الأمريكية ستوقف برنامج إعادة توطين اللاجئين مؤقتا، وهو ما يعني تعليق قبول اللاجئين الجدد الذين يتم منحهم اللجوء من قبل المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أو حكومات أخرى.

ومن المرتقب أن يعلن ترامب، وفق المتحدثة، حالة الطوارئ على الحدود ويرسل المزيد من القوات العسكرية لتأمينها.

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