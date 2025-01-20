اليوم السابع
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حصن متحرك.. سيارة ترامب تخطف الأنظار يوم تنصيب الرئيس الأمريكي.. صور

الإثنين، 20 يناير 2025 06:17 م
حصن متحرك.. سيارة ترامب تخطف الأنظار يوم تنصيب الرئيس الأمريكي.. صور سيارة ترامب
كتب عبد الوهاب الجندى

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انتهت الاستعدادات الأخيرة لتنصيب الرئيس الأمريكي المنتخب، دونالد ترامب، حيث من المقرر أن يؤدي اليمين الدستورية، بعد قليل، حيث يقام حفل تنصيبه داخل مبنى الكابيتول الأمريكي بسبب درجات الحرارة الباردة القياسية، واستقبل الرئيس جو بايدن والسيدة الأولى جيل بايدن، الرئيس المنتخب وعقيلته ميلانيا ترامب في البيت الأبيض، يأتي هذا اللقاء في إطار تقليد انتخابي أمريكي يعود لعقود، يعكس انتقال السلطة بشكل سلمي واحترام الأعراف الديمقراطية.

ومن المتوقع أن يحضر المراسم الرؤساء الأربعة بيل كلينتون، وجورج دبليو بوش، وباراك أوباما.

وبعد اغتيال الرئيس جون كينيدي بعيار ناري أثناء مسيرة بسيارته المكشوفة عام 1963، أصبحت الحاجة إلى سيارات مدرعة لحماية الرئيس الأمريكي في غاية الأهمية ومنذ ذلك الحين، دخلت 12 سيارة خاصة الخدمة الرئاسية، كان معظمها من صنع شركتي "لينكولن" و"كاديلاك"، وفي عام 1983، تولت الخدمة السرية السيطرة الكاملة على مواصفات وتصميم السيارة الرسمية.

ويمتلك الرئيس الأمريكي الجديد سيارة محصنة يطلق عليها أسم "الوحش" أو The Beast وهي ليست مجرد وسيلة نقل عادية، بل هي سيارة مخصصة لرئيس الولايات المتحدة الأمريكية والتي تمثل نموذجاً متكاملاً من التكنولوجيا الأمنية المصممة لضمان سلامة وراحة الرئيس خلال تنقلاته المحلية والدولية، ودائما ما تخطف الأنظار يوم تنصيب الرئيس الجديد الذي يتحرك بها لتنفيذ برنامج التنصيب.

سيارة ترامب

من الداخل، تشمل المركبة الرئاسية المدججة بالسلاح مقاعد جلدية، ونظام اتصالات متطور، وحتى إمدادات طبية، وغالباً ما ترافق السيارة قافلة من مركبات الأمن، بما في ذلك عملاء من الخدمة السرية المدربين على الاستجابة السريعة.

توجد لدى الإدارة الأمريكية سيارتان فقط، رئيسية واحتياطية ويتم رصد ميزانية كبيرة لصيانتهما، أما السيارات "الوحش" التي تخرج من الخدمة فإنها تُدمر ويتم تفكيك أجزائها من قبل أجهزة الاستخبارات الأمريكية منعاً من تسرب أسرار الأنظمة الأمنية.

والمقصورة الخلفية تتسع إلى خمسة ركاب بمن فيهم الرئيس الأمريكى، ويفصل بين المقاعد الخلفية والجزء الأمامى حاجز زجاجى يمكن للرئيس الأمريكى فقط التحكم به، كما يوجد فى أسفل المقاعد الخلفية مستوعبان فى داخلهما كميات من فئة دم الرئيس لاستخدامها فى حال التعرض لإصابة.

ويقود السيارة الرئاسية أحد عناصر الخدمة السرية، المكلفين بحراسة الرئيس، حيث يتم اختياره بعد إجراء سلسلة من التدريبات على حمل السلاح ومواجهة الطوارئ.

مواصفات سيارة ترامب
مواصفات سيارة ترامب

 

سيارة ترامب
سيارة ترامب

 

ترامب في السيارة
ترامب في السيارة
سيارة ترامب قبل الوصول
سيارة ترامب قبل الوصول

 

ترامب داخل السيارة
ترامب داخل السيارة

 

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