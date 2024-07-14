جورج بوش: إطلاق النار على ترامب هجوم جبان.. وممتن لأنه آمن

أحمد علوى

قال الرئيس الامريكى السابق جورج دبليو بوش إنه "ممتن" لأن الرئيس السابق دونالد ترامب آمن.

وتابع بوش، "أنا ولورا ممتنان لأن الرئيس ترامب آمن بعد الهجوم الجبان على حياته. وقال بوش في بيانه: "إننا نشيد برجال ونساء الخدمة السرية لاستجابتهم السريعة".

وأصدر زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ الأمريكى تشاك شومر بيانا بعد الحادث الذي وقع في تجمع للرئيس السابق ترامب ، قائلا: "أشعر بالرعب مما حدث في تجمع ترامب في ولاية بنسلفانيا وأشعر بالارتياح لأن الرئيس السابق ترامب في أمان. العنف السياسي ليس له مكان في بلادنا".

ومن جانبه أدان حاكم ولاية بنسلفانيا الديمقراطي جوش شابيرو العنف السياسي وقال إنه تم إطلاعه على الحادث في تجمع دونالد ترامب.

وقال شابيرو في تغريدة على موقع X: "إن العنف الذي يستهدف أي حزب سياسي أو زعيم سياسي أمر غير مقبول على الإطلاق".

وأضاف، "ليس لها مكان في ولاية بنسلفانيا أو الولايات المتحدة. لقد تم إطلاعي على الوضع، والسلطات متواجدة في مكان الحاث في مقاطعة بتلر ويعملون مع شركائنا الفيدراليين والمحليين."