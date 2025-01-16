باراك أوباما وبيل كلينتون وجورج بوش يقاطعون مأدبة حفل تنصيب ترامب

كتبت: نهال أبو السعود

كشفت شبكة إن بي سي، أن رؤساء أمريكا السابقين باراك أوباما وبيل كلينتون وجورج بوش لن يحضروا غداء التنصيب التقليدى للرئيس المنتخب دونالد ترامب الذى سيتولى مهامه رسميا الإثنين المقبل.

وفقا لمصدر للشبكة الامريكية، تلقى أوباما دعوة لكنه رفض الحضور كما تمت دعوة كلينتون لكنه لا يخطط للحضور، بينما قال مكتب بوش الأمر نفسه، كما تلقت وزيرة الخارجية السابقة والسيدة الأولى هيلاري كلينتون أيضًا دعوة إلى غداء تنصيب ترامب لكنها لن تحضر، ولم يستجيب المتحدث باسم فريق انتقال ترامب على الفور لطلب التعليق على الغيابات.

وأشار التقرير الى ان الرؤساء الثلاثة السابقون سيحضرون حفل تنصيب ترامب كما ستحضر السيدات الأوليات السابقات أيضًا حفل التنصيب باستثناء ميشيل أوباما التي لم تقدم سبب لامتناعها عن الحضور، كما لم تحضر ميشيل أوباما مراسم جنازة الرئيس السابق جيمي كارتر الأسبوع الماضي

يوم التنصيب هو أحد المناسبات الوحيدة التي يجتمع فيها جميع الرؤساء السابقين الأحياء عادةً لتدشين الإدارة القادمة ومع ذلك، رفض ترامب حضور تنصيب الرئيس جو بايدن في عام 2021، ولم يدعم أي من الرؤساء السابقين الأحياء ترشيح ترامب للرئاسة في الانتخابات الأخيرة.

وفي عام 2017 خلال تنصيب ترامب للولاية الأولى، حضر آل كلينتون الغداء بعد أن هزم ترامب هيلاري كلينتون. وخلاله شجع على التصفيق لها، قائلا في ذلك الوقت: " شعرت بشرف كبير جدًا، عندما سمعت أن الرئيس بيل كلينتون ووزيرة الخارجية هيلاري كلينتون سيحضران اليوم".

ويرجع تقليد غداء التنصيب إلى الغداء الذي استضافته لجنة الترتيبات بمجلس الشيوخ في عام 1897 للرئيس ويليام ماكينلي والضيوف في الكابيتول، وفي عام 1953، بدأت لجنة الكونجرس المشتركة للاحتفالات التنصيبية في استضافة الغداء للرئيس ونائب الرئيس القادمين وضيوفهما يلقي الساسة عادةً الخطب ويحتفلون بالإدارة الجديدة.