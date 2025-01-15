ميشيل أوباما تمتنع عن حضور حفل تنصيب ترامب.. "CNN" تكشف السبب

كتبت ـ نهال أبو السعود

أعلنت ميشيل أوباما زوجة الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما انها لن تحضر حفل تنصيب الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، ولم تقدم تفسيرا لقرارها، وفقا لشبكة سى إن إن.

أكد مكتب باراك وميشيل أوباما حضور الرئيس الديمقراطي الاسبق باراك أوباما حفل تنصيب ترامب لكن ميشيل أوباما ستمتنع عن الحضور كسرا للتقاليد المتبعة للمراسم التى عادة ما يشارك فيها الرؤساء السابقون وزوجاتهم، وقال مكتب الرئيس السابق جورج دبليو بوش ولورا بوش انهم سيحضران حفل تنصيب ترامب المقرر اقامته فى 20 يناير كما سيحضر الرئيس الأسبق بيل كلينتون وزوجته المرشحة الديمقراطية السابقة في انتخابات الرئاسة 2016 هيلاري كلينتون.

أشار التقرير الى ان ميشيل أوباما لم تحضر حفل تأبين الرئيس الاسبق جيمي كارتر الأسبوع الماضي، وبقيت بدلاً من ذلك فى هاواى، وحضر الرئيس الاسبق باراك أوباما الخدمة فى الكاتدرائية الوطنية فى واشنطن، وجلس بجانب ترامب وتحدثا معا لفترة ليست بقصيرة فى مشهد تناقلته وسائل الاعلام ووصفه ترامب بالـ "ودى".

تحدثت ميشيل أوباما بصراحة عن عدائها لـ ترامب، الذي اتهمته بتعريض سلامة عائلتها للخطر من خلال خطابه، فى عام 2017، وضعت هذه المشاعر الشخصية جانبًا بعد فوز ترامب فى أول انتخابات رئاسية له، ورحبت بالرئيس القادم وميلانيا ترامب فى البيت الأبيض لتناول الشاي قبل أداء اليمين في ذلك العام.

وفي السنوات التي تلت ذلك، تحدثت عن تجربة الجلوس على خشبة المسرح أثناء تنصيب دونالد ترامب، قائلة في 2023: "كانت هناك دموع، كانت هناك تلك المشاعر. ولكن بعد ذلك، الجلوس على تلك المنصة ومشاهدة عكس ما نمثله على الشاشة لم يكن هناك تنوع، ولم يكن هناك لون على تلك المنصة، ولم يكن هناك انعكاس للمعنى الأوسع لأمريكا"

ولم يحضر آل ترامب حفل تنصيب الرئيس جو بايدن في عام 2021 وسط مزاعم الرئيس المنتخب الكاذبة بأنه فاز في انتخابات عام 2020.