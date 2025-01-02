مش بكتر طبقات الملابس.. علامات هتقولك طفلك بردان ولا لأ

كتبت إيناس البنا



من الطبيعي أن ترغب كل أم في إبقاء طفلها دافئًا، ولكن من المهم أيضًا أن تعرف أن الإفراط في ارتداء الملابس قد يكون أمر خطأ تمامًا مثل عدم ارتداء ملابس دافئة بما يكفي.نظرًا لأن الأطفال لا يستطيعون تنظيم درجة حرارة أجسامهم مثل البالغين، فمن الضروري الانتباه إلى العلامات التي تشير إلى ما إذا كانوا يشعرون بالحر الشديد أو البرد الشديد.

وفقا لموقع OnlyMyHealth ، نتعرف على علامات بسيطة يمكن أن تساعدك على معرفة ما إذا كان طفلك يرتدي ملابس زائدة عن الحد أو ملابس غير كافية، من خلال مراقبة هذه العلامات، يمكنك التأكد من بقاء طفلك دافئًا وآمنًا طوال فصل الشتاء.

1. تحققى من الرقبة

مؤخرة رقبة طفلك هي واحدة من المؤشرات الأكثر موثوقية لحالته الصحية، إذا كانت الرقبة متعرقة، فهذا يعني أن طفلك دافئ للغاية، وعلى العكس من ذلك، إذا كان ملمسها باردًا، فهذه علامة على أن طفلك قد يحتاج إلى طبقة إضافية، توفر الرقبة قراءة أكثر دقة لدرجة الحرارة من اليدين أو القدمين، والتي تميل بشكل طبيعي إلى الشعور بالبرودة.

2. راقبى لون بشرة طفلك ودرجة حرارته

هناك طريقة أخرى لمعرفة ما إذا كان طفلك يرتدي ملابس أكثر أو أقل من اللازم، وهي النظر إلى لون بشرته ودرجة حرارتها، ويشير التقرير إلى أن احمرار الخدين قد يشير إلى أن طفلك يعاني من ارتفاع درجة الحرارة، ومن ناحية أخرى، إذا كان جلد طفلك يبدو شاحبًا أو متبقعًا، فقد يشير ذلك إلى أنه يشعر بالبرد الشديد، ومن الناحية المثالية، يجب أن يكون جلد طفلك دافئًا ووردي اللون، ولكن ليس ساخنًا أو باردًا للغاية.

3. راقبى التغيرات في سلوك طفلك

قد يعطيك سلوك طفلك مؤشرات مهمة حول مستوى راحته، فالطفل الذي يعاني من ارتفاع درجة الحرارة قد يصبح سريع الانفعال أو مضطربًا، إذا كان طفلك هادئًا أو خاملًا بشكل غير معتاد، فقد يكون دافئًا للغاية، بالإضافة إلى ذلك، قد يشير التنفس السريع أو صعوبة النوم إلى ارتفاع درجة الحرارة، وبالمثل، إذا كان طفلك خاملًا أو يعاني من صعوبة في الاستيقاظ، فقد يعني ذلك أنه يشعر بالبرد الشديد.

4. راقب أطراف طفلك

على الرغم من أن اليدين والقدمين ليستا أفضل مؤشرات لدرجة الحرارة، إلا أنهما لا تزالان قادرتين على تقديم أدلة حول دفء طفلك، على الرغم من أن أيديهم وأقدامهم لا ينبغي أن تكون باردة للغاية، إلا أنها لا ينبغي أن تكون دافئة بشكل مفرط أيضًا، يمكنك فحص آذانهم وأنفهم وأطراف أصابعهم كدليل، يجب أن تكون هذه المناطق باردة قليلاً ولكن ليست باردة عند اللمس.

5. التحقق من التعرق أو الرطوبة

التعرق المفرط أو الرطوبة هي علامة أخرى على أن طفلك قد يعاني من ارتفاع درجة الحرارة، الشعر الرطب حول خط الشعر أو الرطوبة على الصدر أو الظهر المتعرق يشير إلى أن طفلك دافئ للغاية، إذا لاحظت هذه العلامات، فقد ترغب في إزالة طبقة من الملابس لمساعدته على التبريد.

ما هي كمية الملابس الكافية؟

عندما يتعلق الأمر بإلباس طفلك لفصل الشتاء، هناك قاعدة بسيطة، "ألبس طفلك طبقة إضافية واحدة من الملابس التي تشعرين بالراحة في ارتدائها"، وهذا يضمن بقاءه دافئًا، ولكن ليس حارًا للغاية ومن الإرشادات الجيدة إضافة طبقة من الملابس، مثل سترة خفيفة أو بطانية، فوق ملابسه المعتادة.

من المهم أيضًا أن تتذكري أن ارتداء طفلك لعدة طبقات رقيقة أفضل من ارتداء طبقة واحدة سميكة، يوضح التقرير أنه يتيح لك هذا النهج تعديل ملابسه بسهولة أكبر حسب الحاجة، إذا كنت متجهة إلى مكان داخلي مُدفأ، فقد يكون من الضروري إزالة طبقة أو طبقتين لمنع طفلك من ارتفاع درجة حرارته.

كيف تعرفين إذا كان يجب عليك فحص طفلك من قبل الطبيب؟

هناك بعض العلامات التحذيرية التي قد تشير إلى أن طفلك يحتاج إلى عناية طبية فورية، يؤكد التقرير أنه إذا كان طفلك خاملًا للغاية أو غير مستجيب أو يعاني من صعوبة في التنفس يجب عليك طلب المساعدة على الفور.

تشمل العلامات الأخرى التي يجب الانتباه إليها ارتفاع درجة الحرارة إلى ما يزيد عن 38 درجة مئوية، أو برودة اليدين والقدمين بشكل غير عادي وتحولهما إلى اللون الأزرق، قد تكون هذه علامات على مرض خطير، والتحرك السريع أمر بالغ الأهمية.