للماميز.. نصائح للحفاظ على دفء طفلك وتعزيز مناعته فى الشتاء

كتبت مروة هريدى

في حين أن حرارة الصيف والرطوبة العالية مزعجة جدًا، إلا أن الطقس البارد فى فصل الشتاء قد يسبب العديد من المشاكل الصحية للكبار والصغار بعدة طرق مختلفة، مثل نزلات البرد المتكررة والأنفلونزا خاصة لدى الأطفال والتى تكون مصدر انزعاج للوالدين، لذلك يرصد تقرير موقع "تايمز أوف انديا" نصائح للأمهات للحفاظ على دفء طفلك والوقاية من العدوى والأمراض خلال فصل الشتاء.





فيما يلى.. طرق للحفاظ على صحة ودفء أطفالك للوقاية من الأمراض الموسمية فى الشتاء:



ارتداء ملابس مريحة ودافئة

تأكد من ارتداء أطفالك ملابس دافئة، حيث لابد من شراء ملابس داخلية دافئة وملابس خارجية مريحة لطفلك ولا تقيد حركته.

إكسسوارات الشتاء التي يمكن أن تساعد فى التدفئة

بجانب ارتداء الملابس الثقيلة، من الممكن شراء مستلزمات واكسسوارت تمنح أطفالك الدفء اللازم فى البارد القارس، مثل الكوفية، وغطاء للأذنين، والقفازات، حيث تعتبر هذه المستلزمات من الضروريات للأطفال على وجه الخصوص خلال فصل الشتاء.

التغذية هي مفتاح الدفء فى الشتاء

تأكدى من أن طفلك يحصل على ما يكفي من العناصر الغذائية من خلال الأطعمة التى يتناولها، حيث من المهم تناول الأطعمة التى تحتوى على كميات كبيرة من الزنك وفيتامين C وD، من أجل الشعور بالدفء وتعزيز المناعة للوقاية من العدوى والأمراض فى الشتاء.

تناول الأطعمة الغنية بالألياف والبروتين

من الضرورى إضافة الأطعمة الغنية بالألياف إلى وجبات طفلك بشكل يومي خلال فصل الشتاء مثل الخضراوات الورقية، بجانب أطعمة غنية بالبروتين مثل البيض، وكذلك المكسرات فهى خيار صحي للوجبات الخفيفة للكبار والصغار على حد سواء.

تناول الشوربات الدافئة الصحية

للحفاظ على دفء طفلك أيضًا فى الشتاء يفضل إضافة الشوربات الصحية إلى وجبة الغداء الخاصىة به، مثل تلك التى تحتوى على الخضار الطازج.

ترطيب بشرة طفلك

لا تنسى ترطيب بشرة طفلك خاصة في فصل الشتاء، فقد يكونون عُرضة للإصابة بالجفاف الشديد والحكة إذا لم يتم الاعتناء بصحة الجلد لديهم.