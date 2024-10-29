لو معندكش ترمومتر.. 6 علامات تشير إلى إصابتك بالحمى

كتبت إيناس البنا

قبل دخول فصل الشتاء تقلق الكثير من الأمهات من برودة الجو واحتمالية إصابة طفلها بنزلات برد متكررة قد تصاحبها ارتفاع درجة الحرارة، وقد يتصادف عدم وجود مقياس للحرارة للتأكد من حرارة الجسم وقتها ماذا يمكن فعله.

إذا كنت لا تشعر بتحسن، فمن الطبيعي أن تتساءل عما إذا كنت تعاني من الحمى، ولكن إذا لم يكن لديك مقياس حرارة، فقد تكون هذه مهمة صعبة، هل يمكنك معرفة ما إذا كنت تعاني من الحمى دون مقياس حرارة.

الإجابة معقدة بعض الشيء، فالحمى عادة ما تكون علامة على وجود عدوى، وغالبًا ما تأتي مع أعراض أخرى بدلًا من ارتفاع درجة الحرارة فقط، ولكن الحمى تعني أنه يجب عليك على الأقل مراقبة صحتك عن كثب لفترة من الوقت - سواء كان لديك مقياس حرارة في متناول يدك أم لا.

وفقا لموقع "prevention "، يعتقد معظم الناس أن الحمى هي ارتفاع درجة الحرارة عن المعتاد، لكن المجتمع الطبي لا يعترف عمومًا بأن الشخص مصاب بالحمى إلا عندما تصل درجة حرارته إلى 100.4 درجة فهرنهايت أو أعلى أي 38 درجة مئوية.

كيف يمكنك معرفة أنك تعاني من الحمى دون استخدام مقياس الحرارة؟

إذا كنت تشك في إصابتك بالحمى ولكن ليس لديك مقياس حرارة يقول الأطباء أن هناك بعض علامات الحمى التي يجب الانتباه إليها:

1 الشعور بأنك لست على ما يرام: عادةً لا نشعر بأننا بخير عندما نعاني من الحمى، ولكن قد تشعر بالتعب الزائد وعدم القدرة على النهوض من السرير.



2 الشعور بالحرارة: تشعر وكأنك تعاني من ارتفاع درجة الحرارة، وقد تشعر أيضًا بالتعرق.



3 الشعور بالبرد: الإصابة بالحمى قد تسبب لك الارتعاش.



4 الشعور بدفء في جبهتك ووجنتيك : لمس هذه المناطق، يمكن أن يشير إلى إصابتك بالحمى.



5 الخمول والضعف: عندما تصاب بالحمى، فإن جسمك غالبًا ما يحول طاقته نحو محاولة محاربة العدوى، ونتيجة لذلك، قد ينتهي بك الأمر إلى الشعور بالتعب أو الضعف.



6 عدم الشعور بالجوع: الحمى قد تؤدي في كثير من الأحيان إلى إضعاف شهيتك.

كم من الوقت تستمر الحمى عادة؟

طول مدة الحمى يعتمد عادة على ما وراءها، فقد يعاني الأفراد الذين لديهم سبب محدود ذاتيًا للحمى، مثل العدوى الفيروسية التي تتعافى منها، من الحمى لبضعة أيام، وبالنسبة لبعض الأشخاص، قد تستمر هذه الحمى لفترة أطول من الوقت، وبشكل عام، تستمر الحمى عادة لمدة يومين إلى ثلاثة أيام.

كيفية علاج الحمى

هناك عدد قليل من الأشياء المختلفة التي يمكنك القيام بها لعلاج الحمى.

أخذ استراحة

اشرب الكثير من السوائل لتقليل خطر الإصابة بالجفاف.

تناول أدوية خافضة للحرارة .

متى يجب زيارة الطبيب عند ارتفاع درجة الحرارة

يوصي التقرير باستشارة الطبيب لعلاج الحمى إذا كان لديك أي من الأعراض التالية:

استمرار الحمى لمدة أطول من 72 ساعة.

الشعور بالمرض بشدة.

لديك صعوبة في الأكل أو الشرب أو المشي أو أداء الأنشطة اليومية العادية.

من المستحسن أيضًا طلب العناية الطبية إذا كنت تعاني من صداع شديد، وتيبس في الرقبة، وصعوبة في التنفس، وألم في الصدر، وارتباك، وقيء مستمر، وطفح جلدي.

