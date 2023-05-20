كيف يساعد النظام الغذائي الصحي في تنظيم درجة حرارة الجسم خلال فصل الصيف؟

كتبت إيناس البنا

بالنسبة للكثيرين منا ، يمكن أن يكون الصيف وقتًا لعدم الراحة وعدم الارتياح، مع ارتفاع درجات الحرارة إلى مستويات لا تطاق، من الضروري الحفاظ على برودة جسمك وراحته.

في حين أن تشغيل مكيف الهواء أو الغطس في المسبح قد يوفر راحة مؤقتة ، يمكن أن يكون نظامك الغذائي أداة قوية لتنظيم درجة حرارة جسمك خلال فصل الصيف.

فيما يلي 7 أسباب تجعل نظامك الغذائي يلعب دورًا مهمًا في إبقائك هادئًا ومرتاحًا خلال أشهر السنة الحارة وذلك وفقا لموقع " OnlyMyHealth"

الترطيب هو المفتاح

شرب الكثير من الماء ضروري لتنظيم درجة حرارة الجسم خلال فصل الصيف، عندما تكون مصابًا بالجفاف، يكافح جسمك لتنظيم درجة حرارته ، مما يؤدي إلى الشعور بعدم الراحة وحتى الإرهاق الحراري، احتفظ بزجاجة ماء معك في جميع الأوقات واشربها بانتظام طوال اليوم، يمكنك أيضًا تناول الأطعمة الغنية بالمياه مثل البطيخ والخيار والكرفس للمساعدة في الحفاظ على رطوبتك.

قم بدمج الأطعمة المبردة

يمكن أن تساعد بعض الأطعمة في تبريد جسمك من الداخل إلى الخارج، الأطعمة مثل النعناع والكزبرة والبقدونس لها خصائص تبريد طبيعية ويمكن إضافتها إلى السلطات والعصائر والأطباق الأخرى للمساعدة في خفض درجة حرارة الجسم، تشمل الأطعمة المبردة الأخرى الزبادي وماء جوز الهند والفواكه الحمضية مثل الليمون والليمون الحامض.

اختر وجبات خفيفة

يمكن للوجبات الدسمة والغنية بالدهون أن تزيد من درجة حرارة جسمك، مما يجعلك تشعر بعدم الراحة والبطء، بدلاً من ذلك ، اختر وجبات خفيفة ومنعشة لن ​​تثقل كاهلك، تعتبر السلطات والفواكه الطازجة والأسماك المشوية أو الدجاج خيارات ممتازة لأيام الصيف الحارة.

ابتعد عن الأطعمة الحارة

يمكن للأطعمة الغنية بالتوابل أن تزيد من درجة حرارة جسمك، مما يجعلك تشعر بسخونة أكبر خلال أشهر الصيف، بدلاً من ذلك، اختر أطباقًا خفيفة ومبردة لا تسبب ارتفاع درجة حرارة جسمك، الأطعمة الحارة تزيد من معدل التمثيل الغذائي في الجسم وهذا يزيد من صافي درجة الحرارة.

الابتعاد عن الكافيين والكحول

يمكن للكافيين والكحول أن يجففا جسمك، مما يجعل تنظيم درجة حرارتك أكثر صعوبة، تجنب هذه المشروبات خلال فترات اليوم الأكثر سخونة واختار الماء أو عصائر الفاكهة الطبيعية بدلاً من ذلك.

يمكن للأعشاب التغلب على الحرارة

يمكن أن تساعد بعض الأعشاب والتوابل مثل الكركم والزنجبيل والكمون في تنظيم درجة حرارة الجسم وتقليل الالتهاب، أضف هذه الأعشاب والتوابل إلى وجباتك لتمنح جسمك دفعة طبيعية للتبريد.

احذر من تناول الملح

يمكن أن يؤدي استهلاك الكثير من الملح إلى الجفاف، مما يجعل من الصعب على جسمك تنظيم درجة حرارته، ضع في اعتبارك تناول الملح واختر الخيارات منخفضة الصوديوم كلما أمكن ذلك

يلعب نظامك الغذائي دورًا مهمًا في تنظيم درجة حرارة جسمك خلال فصل الصيف، من خلال دمج الأطعمة المبردة والبقاء رطبًا واختيار الوجبات الخفيفة وتجنب الأطعمة الحارة والكافيين والكحول، يمكنك الحفاظ على جسمك باردًا ومرتاحًا حتى في الأيام الحارة. لذلك ، في المرة القادمة التي تصل فيها إلى مخروط الآيس كريم أو الصودا الباردة ، تذكر أن نظامك الغذائي يمكن أن يكون أداة قوية للبقاء هادئًا ومريحًا خلال أشهر الصيف