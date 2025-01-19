خطأ يرتكبه مرضى السكري أثناء استخدام جهاز قياس السكر

كتبت فاطمة خليل

يستخدم العديد من مرضى السكري جهاز قياس سكر الدم بشكل غير صحيح، ما يجعله مؤلمًا بشكل غير ضروري عن طريق وخز المركز الحساس لأطراف أصابعهم، وينصح الأطباء بوخز حواف الأصابع لتقليل الألم أو استخدام أجهزة مراقبة الجلوكوز المستمرة (CGMs) لتتبع خالٍ من المتاعب، بحسب موقع تايمز ناو.

وقالت الدكتورة روشاني سانجاني، كبيرة أطباء مرض السكري وأخصائية الغدد الصماء بالهند، يرتكب العديد من الأشخاص خطأً كبيرًا - حيث يقومون بوخز أصابعهم في المكان الخطأ أثناء قياس نسبة السكر بالدم.

وأوضحت الدكتورة سانجاني: "أطراف أصابعنا حساسة بشكل لا يصدق؛ فهي تساعدنا على الشعور والتفاعل مع العالم.

وأضافت أن وخز الإبرة في منتصف طرف إصبعك ليس مؤلمًا فحسب - بل إنه غير ضروري، بدلاً من ذلك، تقترح خدعة بسيطة لجعل الأمر أسهل كثيرًا.

ضم راحتي يديك معًا هذا يجعل حواف أصابعك مرئية، وهذه هي النقاط التي يجب أن تستهدفها عند الوخز.

الحواف أقل حساسية، لذلك لن تؤلم كثيرًا "إنه تغيير بسيط، لكنه يحدث فرقًا كبيرًا".

يمكن أن يساعد هذا التعديل البسيط كثيرًا في جعل اختبار سكر الدم أكثر راحة.

وأضافت الدكتور سانجاني: "لا يجب أن يبدو الاختبار وكأنه مهمة شاقة. إذا كان الألم أقل، فمن المرجح أن تقوم به بانتظام، وهذا هو المفتاح لإدارة مرض السكري".

بالنسبة لأولئك الذين لا يزالون يجدون الوخز غير مريح للغاية أو يريدون ببساطة تجنبه تمامًا، فهناك خيار آخر: أجهزة مراقبة الجلوكوز المستمرة (CGMs). تلتصق هذه الأجهزة بجلدك وتتبع مستويات السكر في الدم على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع - حتى أثناء نومك.

قالت الدكتور سانجاني: "تمنحك أجهزة مراقبة الجلوكوز المستمرة صورة مفصلة لكيفية استجابة جسمك للطعام والتوتر والنشاط". على الرغم من أنها قد تكون باهظة الثمن، إلا أنها مفيدة بشكل لا يصدق للأشخاص الذين يريدون مراقبة مستويات الجلوكوز لديهم عن كثب دون وخزات متكررة في الأصابع.