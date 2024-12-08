لمريض السكر.. اعرف إيه التحاليل الدورية وكام مرة في السنة والنسب الآمنة

كتبت فاطمة ياسر

مرض السكر يعد من الأمراض المزمنة التي لها نوعان وهما السكر الأول وبنسبة كبيرة يصاب به الأطفال، والنوع الثاني من السكر ويعد الكبار هم الأكثر عرضة للإصابة به، وهذا المرض يؤثر علي استهلاك الجسم لسكر الدم أي الجلوكوز الذي يعتبر مصدر مهم لإمداد خلايا الجسم بالطاقة التي تتكون منها العضلات والأنسجة.

ووفقا لهذا تحدث اليوم السابع مع الدكتور رائف بطرس استشاري الباطنة والسكر والغدد الصماء في كلية طب عين شمس، موضحا أن المتابعة الدوية لمريض السكر تعد من أهم الحيل التي تقلل تعرض الشخص لمضاعفات المرض، وهناك تحاليل وفحوصات يجب القيام بها كل ثلاثة أشهر وأخري كل عام.

تحاليل يجب علي مريض السكر القيام بها كل 3 أشهر

وقدم استشاري السكر، العديد من الفحوصات الصحية التي يجب خضوع مريض السكر لها كل ثلاثة أشهر، وهي:

1- قياس مستوى السكر فى الدم صائما.

2- الهيموجلوبين السكرى (HB A1c) أو كما هو متعارف عليه السكر التراكمي، والذى يعطينا فكرة عن معدل السكر فى الدم خلال الثلاثة أشهر الماضية.

3- تحليل الكوليسترول فى الدم والدهون الثلاثية.

4- تحليل وظائف الكلى.

5- تحليل البول وكذلك مزرعة البول فى حالة الشك فى وجود التهاب.

6- تحليل البول للبحث عن الألبومين المجهرى، وهو بروتين صغير الحجم لا يظهر فى تحليل البول العادى ووجوده يدل على بداية اعتلال الكلى السكرى.

7- قياس مستوى الهرمون المحفز للغدة الدرقية(TSH).



وأشار إلي أنه بعد إجراء هذه الفحوصات يجب الذهاب مباشرة إلي الطبيب، للتعرف علي جرعات العلاج، وضبطها، وأيضا التعرف علي خطة المريض من الطعام إلي ممارسة حياته بشكل طبيعي.

فحوصات هام إجرائها كل عام لمريض السكر

وأوضح أن هناك بعض التحاليل والفحوصات التي يجب إجرائها من قبل مريض السكر كل عام، وذلك لتقليل فرص التعرض لأي مضاعفات صحية، ومنها:

-فحص القدمين ومنها فحص الدورة الدموية والأعصاب الطرفية.

- فحص قاع العين.

- رسم القلب وخاصة لكبار السن .

من هم الأكثر عرضة للإصابة بمرض السكر وعليهم الخضوع للفحوصات؟

كما أشار استشاري السكر، إلي ضرورة القيام بالفحوصات والتحاليل السابق ذكرها لإكتشاف المرض، لهؤلاء الأشخاص، وهم:

1- الأشخاص فوق سن 45 سنة، وإذا كان التحليل طبيعيا يعاد كل 1-3 سنوات.

2- الأشخاص الأصغر سنا إذا كانوا يعانون من السمنة.

3- الأشخاص الذين لديهم أقارب من الدرجة الأولى مصابون بمرض السكر.

4- الأشخاص المصابون بارتفاع ضغط الدم وارتفاع الدهون فى الدم.