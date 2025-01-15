دليل مريضة السكر للحفاظ على نسبته بعد الولادة لصحة الرضيع

كتبت فاطمة ياسر

التعامل مع فترة ما بعد الولادة للنساء مرضي السكري، أمر ضروري لرفاهيتهن الشخصية ورفاهية أطفالهن حديثي الولادة ، فيجب التعرف علي تأثير الرضاعة الطبيعية على مستويات السكر في الدم إلى تطوير عادات مراقبة فعالة، هناك خطوات محددة يمكن للأمهات المصابات بمرض السكري اتخاذها لإدارة حالتهن بشكل فعال في فترة ما بعد الولادة.، وذلك وفقا لموقع onlymyhealth.

مرض السكري بعد الولادة

تعد فترة ما بعد الولادة هي مرحلة مختلفة للنساء، حيث تستمر التغيرات الهرمونية في التأثير على حساسية الأنسولين، مما يجعل إدارة نسبة السكر في الدم عملية ديناميكية، و بالنسبة للنساء المصابات بسكري الحمل، غالبًا ما تعود مستويات السكر في الدم إلى طبيعتها بعد الولادة بفترة قصيرة، ولكن خطر الإصابة بمرض السكري من النوع 2 في وقت لاحق من الحياة يظل أعلى.

ونجد أن النساء المصابات بداء السكري من النوع الأول أو الثاني بحاجة إلى مواصلة المراقبة الدقيقة لمنع المضاعفات، خاصة وأن أجسادهن تتكيف مع التغيرات في النوم والإجهاد ومستويات النشاط المرتبطة برعاية المولود الجديد، ولإدارة مرض السكري بشكل فعال خلال هذا الوقت، يجب على الأمهات الجدد التركيز على إرساء عادات ثابتة حول مراقبة نسبة السكر في الدم والأدوية والتغذية والترطيب.

ويعد استشارة مقدم الرعاية الصحية لتكييف خطط رعاية مرض السكري بناءً على الاحتياجات الفردية وتغييرات نمط الحياة هي خطوة أولى حيوية.

أهمية مراقبة مستويات السكر في الدم

إن مراقبة مستوى السكر في الدم بشكل مستمر أمر أساسي لإدارة مرض السكري بعد الولادة، فقد تتقلب مستويات السكر في الدم أكثر من المعتاد بسبب التغيرات الهرمونية والحرمان من النوم وأنماط الأكل المتغيرة.

ويتم تشجيع الأمهات الجدد المصابات بمرض السكري على فحص مستويات السكر في الدم بانتظام وتوثيق أي اتجاهات أو مخالفات، حيث يمكن أن يساعد القيام بذلك في تحديد الأنماط، خاصة إذا ظهرت أعراض ارتفاع أو انخفاض نسبة السكر في الدم، مثل التعب أو الدوخة أو الانفعال.

أما بالنسبة لأولئك الذين يعانون من مرض السكري من النوع الأول، قد تكون هناك حاجة إلى تعديل جرعات الأنسولين بعد الولادة، ويمكن أن تؤدي التقلبات الهرمونية والتوتر إلى زيادة أو نقصان احتياجات الأنسولين، ويمكن أن يساعد الحفاظ على التواصل المنتظم مع أخصائي الغدد الصماء أو مربي مرض السكري في ضمان توازن مستويات الأنسولين لمنع المضاعفات.

الرضاعة الطبيعية وخفض سكر الدم

تقدم الرضاعة الطبيعية العديد من الفوائد لكل من الأم والطفل، ويمكنها أيضًا التأثير على مستويات السكر في الدم لدى الأمهات المصابات بمرض السكري، فيعد إنتاج حليب الثدي يتطلب طاقة، مما قد يؤدي إلى انخفاض طبيعي في مستويات السكر في الدم، وأثناء الرضاعة الطبيعية، تعاني بعض النساء المصابات بمرض السكري من انخفاضات متكررة في نسبة السكر في الدم، مما يجعل المراقبة المنتظمة أكثر أهمية، في بعض الحالات، قد تحتاج الأمهات إلى تعديل جرعات الأنسولين أو الأدوية الفموية أثناء الرضاعة الطبيعية.

ويمكن لمقدمي الرعاية الصحية المساعدة في تحديد الأدوية الأكثر أمانًا لكل من الأم والطفل خلال هذا الوقت، فعلى سبيل المثال، قد يتم تفضيل بعض الأدوية الفموية على غيرها لتقليل أي خطر محتمل على الطفل من خلال حليب الثدي، فقد يتطلب موازنة نسبة السكر في الدم أثناء الرضاعة الطبيعية أيضًا تعديلات في النظام الغذائي والوجبات الخفيفة لمنع الانخفاضات المفاجئة.

التغذية الصحية والنشاط البدني

تلعب التغذية دورًا مهمًا في إدارة مرض السكري بعد الولادة، حيث يمكن أن يساعد النظام الغذائي المتوازن في الحفاظ على مستويات السكر في الدم مستقرة، وتوفير الطاقة المستدامة لرعاية المولود الجديد، ودعم التعافي بشكل عام، فإن الاعتبارات الغذائية الرئيسية للأمهات الجدد المصابات بمرض السكري تشمل:

-الوجبات المتوازنة : إن تناول كميات متوازنة من الكربوهيدرات والبروتينات والدهون الصحية في كل وجبة يمكن أن يساعد في تنظيم مستويات السكر في الدم. توفر الكربوهيدرات المعقدة، مثل الحبوب الكاملة والخضروات والبقوليات، طاقة بطيئة الإطلاق يمكنها منع ارتفاع وانخفاض سكر الدم.

-الترطيب : يعد الحفاظ على ترطيب الجسم أمرًا ضروريًا، وخاصة للأمهات المرضعات، حيث يمكن أن يؤثر الجفاف على مستويات السكر في الدم. يمكن أن يساعد شرب الماء بانتظام وتقليل المشروبات السكرية في إدارة نسبة السكر في الدم.

-الوجبات الخفيفة المتكررة : يمكن للوجبات الخفيفة الصغيرة المتكررة التي تحتوي على مزيج من البروتين والكربوهيدرات المعقدة أن تمنع انخفاض نسبة السكر في الدم بين الوجبات وجلسات الرضاعة الطبيعية. ومن بين أفكار الوجبات الخفيفة الصحية شرائح التفاح مع زبدة الفول السوداني، أو الزبادي اليوناني مع التوت، أو حفنة من المكسرات.

-إدارة التوتر والعناية الذاتية

إن متطلبات رعاية المولود الجديد قد تزيد من مستويات التوتر، مما قد يؤثر على مستويات السكر في الدم لدى مرضى السكري، فإن مستويات التوتر المرتفعة قد تؤدي إلى إفراز هرمون الكورتيزول، وهو هرمون يمكن أن يرفع نسبة السكر في الدم. إن إيجاد طرق لإدارة التوتر، حتى ولو بطرق بسيطة، أمر مهم لرعاية مرضى السكري بعد الولادة.

-المراقبة من أجل الصحة على المدى الطويل

تواجه النساء اللاتي أصبن بسكري الحمل خطرًا متزايدًا للإصابة بمرض السكري من النوع 2 في وقت لاحق من الحياة، فالفحوصات المنتظمة مهمة لمراقبة أي تقدم أو تغيرات في مستويات السكر في الدم بمرور الوقت، و عادةً، يوصي الأطباء بإجراء اختبار تحمل الجلوكوز بعد حوالي ستة إلى اثني عشر أسبوعًا من الولادة للتأكد من عودة مستويات السكر في الدم إلى طبيعتها، بعد ذلك، يمكن أن يساعد الاختبار كل عام إلى ثلاثة أعوام في الكشف المبكر والإدارة إذا تكررت مشاكل السكر في الدم. بالنسبة للنساء المصابات بداء السكري من النوع الأول أو الثاني، فإن الرعاية المستمرة وفحوصات السكري المنتظمة أمر حيوي للصحة على المدى الطويل. يمكن للزيارات الروتينية مع أخصائي الغدد الصماء أو أخصائي التغذية لضمان إدارة التغييرات التي تطرأ على نمط الحياة أو حساسية الأنسولين بعد الولادة بشكل فعال.