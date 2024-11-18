أطعمة تساعد على خفض مستويات السكر فى الدم.. تعرف عليها

كتبت أسماء نصار

تتميز بعض الأطعمة بقدرتها على خفض مستويات السكر في الدم، لذا تعتبر هذه الأطعمة بمثابة أدوية لمرضى السكر، حيث تتميز بقدرتها الهائلة على خفض مستويات السكر في الدم، وذلك وفقاً لمعهد تكنولوجيا الأغذية التابع لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى.

وفى التقرير التالى نتعرف على أهم الأطعمة التي تخفض مستويات السكر في الدم:



1- القرفة

4- البقوليات

5- البذور

6- الحبوب الكاملة