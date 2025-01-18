7 أطعمة ابعد عنها بعد الساعة 10 مساءً للسيطرة على ارتفاع الكوليسترول في الليل

كتبت إيناس البنا

هل أنت من الأشخاص الذين يتناولون أطعمة غير صحية باستمرار في الليل، في حين أن عادة تناول الوجبات الخفيفة في وقت متأخر من الليل قد تبدو وكأنها خطأ بسيط، إلا أنها قد تعرض جسمك لخطر جسيم وهو ارتفاع مستوى الكوليسترول فى الدم.

على الرغم من أن تناول الوجبات الخفيفة من حين لآخر حتى في وقت متأخر من الليل غير ضار، إلا أن تناول بعض الأطعمة في وقت متأخر من الليل يمكن أن يعطل النوم ويؤثر على الهضم وحتى يساهم في زيادة الوزن.

وفقًا للدراسات حسب موقع "healthsite"، تعمل أجسامنا وفقًا لإيقاع يومي، وهو عبارة عن دورة مدتها 24 ساعة تؤثر على النوم، والتمثيل الغذائي، والصحة العامة، تناول الطعام في ساعات غريبة، وخاصةً بالقرب من وقت النوم، يمكن أن يتداخل مع هذه العمليات الطبيعية، مما يؤدي إلى مشاكل صحية بمرور الوقت.

7 أطعمة يجب تجنبها بعد الساعة 10 مساءً لمنع ارتفاع الكوليسترول

الأطعمة التي تحتوي على الكافيين

الكافيين من المنبهات المعروفة التي قد تعيق قدرتك على النوم، يجب تجنب الأطعمة التي تحتوي على الكافيين، مثل الشوكولاتة وبعض أنواع الشاي والقهوة، في وقت متأخر من المساء، حتى الكميات الصغيرة يمكن أن تؤثر على جودة نومك، مما يجعل من الضروري تجنب هذه الأطعمة بعد الساعة 10 مساءً.

الأطعمة الدهنية أو المقلية

الأطعمة الدهنية والمقلية يصعب هضمها وقد تسبب الشعور بالثقل وعدم الراحة عند تناولها في وقت متأخر من الليل، تستغرق الأطعمة مثل البرجر والبطاطس المقلية والدجاج المقلي وقتًا أطول حتى تتحلل في المعدة، مما قد يعطل دورة نومك.

الأطعمة المصنعة

غالبًا ما تحتوي الأطعمة المصنعة على نسبة عالية من الصوديوم والمكونات الصناعية، مما قد يؤدي إلى الانتفاخ وعدم الراحة، قد يؤدي تناول هذه الأطعمة في وقت متأخر من الليل إلى صعوبة النوم بشكل مريح، بدلاً من ذلك، ركز على الأطعمة الكاملة التي يسهل على جسمك هضمها.

الحلويات والوجبات الخفيفة السكرية

يمكن أن يؤدي تناول الآيس كريم والكعك والحلوى وغيرها من الأطعمة السكرية إلى ارتفاع مستويات السكر في الدم، مما يمنحك دفعة مؤقتة من الطاقة تتداخل مع قدرتك على الاسترخاء، كما يمكن أن يؤدي الانخفاض اللاحق في نسبة السكر في الدم إلى الأرق واضطراب النوم.

المشروبات الغازية

يمكن أن تتسبب المشروبات الغازية والمياه الغازية في الانتفاخ والغازات، مما يجعلك تشعر بعدم الراحة أثناء محاولتك النوم، تعمل الكربونات الموجودة في هذه المشروبات على إدخال الهواء إلى جهازك الهضمي، مما يؤدي إلى التجشؤ وعدم الراحة في البطن.

وجبات ثقيلة

يمكن أن تؤدي الوجبات الثقيلة إلى تعطيل دورة نومك، فعندما تتناول أطعمة غنية بالدهون أو البروتين في وقت متأخر من الليل، يعمل جسمك بجهد أكبر لهضمها، ويمكن أن يمنعك هذا النشاط الأيضي المتزايد من النوم بسرعة وقد يؤدي إلى ليالى مضطربة، ومن الأهمية بمكان أن تكون على دراية بما تأكله في الساعات التي تسبق وقت النوم.

