زيادة الوزن تؤثر على مستويات السكر فى الدم.. إزاى تتخلص من الدهون

كتبت إيناس البنا

زيادة الوزن، وخاصة حول البطن، يمكن أن تؤدي إلى اختلال التوازن الدقيق في تنظيم الأنسولين والجلوكوز في الجسم.

العلاقة بين زيادة الوزن ومستويات السكر في الدم

زيادة الوزن بسبب مرض السكري

وفقا لموقع " onlymyhealth" يساهم زيادة الوزن في اختلال تنظيم نسبة السكر في الدم بشكل أساسي من خلال مقاومة الأنسولين هو الهرمون المسئول عن تنظيم مستوى الجلوكوز في الدم، ومع تراكم الوزن الزائد، وخاصة في منطقة البطن، تفرز الخلايا الدهنية مواد كيميائية التهابية تقلل من حساسية الجسم للأنسولين. وهذا يؤدي إلى:



ـ زيادة الخلايا الدهنية: تعمل الدهون الموجودة في منطقة البطن على زيادة إنتاج العلامات الالتهابية التي تتداخل مع وظيفة الأنسولين، مما يجعل امتصاص الخلايا للجلوكوز أقل فعالية.

ـ مقاومة الأنسولين "مع زيادة الوزن، تصبح خلايا الجسم أقل استجابة للأنسولين، مما يجعل من الصعب على الجلوكوز دخول الخلايا، وتجبر هذه المقاومة البنكرياس على إنتاج المزيد من الأنسولين، مما يخلق حلقة مفرغة.

ـ إرهاق البنكرياس مع مرور الوقت، يصبح البنكرياس مرهقًا، مما يؤدي إلى انخفاض قدرته على إنتاج الأنسولين، مما يؤدي إلى تفاقم السيطرة على نسبة السكر في الدم.

تؤدي زيادة الوزن إلى تفاقم العديد من المضاعفات المرتبطة بمرض السكري، أخطرها أمراض القلب ، وتلف الكلى لأن زيادة الوزن تزيد من عبء العمل على الكلى، مما قد يؤدي إلى تلفها، واعتلال الأعصاب، مما يسبب أعراضًا مثل الخدر والوخز والألم.

استراتيجيات إدارة الوزن للسيطرة على مرض السكري



يمكن أن يؤدي التحكم الفعال في الوزن إلى تحسين نتائج مرض السكري بشكل كبير توضح الدراسات أن فقدان 3% إلى 5% من وزن الجسم يمكن أن يساعد في إدارة مرض السكري، في حين أن فقدان الوزن بشكل كبير (10% أو أكثر) خلال عام من التشخيص يمكن أن يعكس الحالة أو يمنع المضاعفات.

تناول الطعام الصحي ركز على الأطعمة الكاملة غير المعالجة مثل الخضراوات والفواكه والحبوب الكاملة والبروتينات الخالية من الدهون والدهون الصحية، تجنب الوجبات الغنية بالسعرات الحرارية والدهون.

ممارسة النشاط البدني بانتظام: قم بممارسة ما لا يقل عن 150 دقيقة من التمارين الهوائية المعتدلة أو 75 دقيقة من التمارين القوية أسبوعيًا. كما يمكن أن تعمل تمارين القوة على تحسين حساسية الأنسولين.

التحكم في الحصص:

مارس تناول وجبات أصغر حجمًا ومتكررة.

إدارة التوتر:

قم بممارسة أنشطة مثل اليوجا أو التأمل أو التنفس العميق لتقليل التوتر، الذي يساهم بشكل كبير في زيادة الوزن ومقاومة الأنسولين.

النوم الكافي:

النوم لمدة 7-8 ساعات كل ليلة لتنظيم هرمونات الجوع ودعم إدارة الوزن.