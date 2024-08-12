أخطاء شائعة في وجبة العشاء تسبب ارتفاع مستويات الكولسترول بالدم.. تجنبها

كتبت مروة هريدى

إن ما تأكله أو تفعله في وقت قريب من موعد العشاء قد يكون له تأثير عميق على مستويات الكوليسترول لديك، فإذا كنت تتناول الأطعمة الدهنية والحلويات وتتجنب الخضروات في وقت العشاء، فقد تكون معرضًا لمجموعة من المشكلات الصحية بما في ذلك ارتفاع مستويات الكوليسترول في الدم، لذلك يجب التفكير جيدًا وتحديد الأخطاء التي ترتكبها في وقت العشاء والتي ترفع مستويات الكوليسترول السيئ لديك، حسبما أفاد موقع "WEBMD".

تأخير موعد العشاء

إنه خطأ شائع يرتكبه الناس بسبب الروتين اليومى المزدحم، فكلما كانت الفترة بين تناول الطعام ووقت النوم أقصر، كلما كان الضرر أكبر، وقد أظهرت دراسة نُشرت في مجلة Cell Metabolism أن تناول الطعام في وقت متأخر من اليوم يرتبط بزيادة الجوع وانخفاض هرمون اللبتين، وهو الهرمون الذي يرسل إشارات الشبع، وقد يؤدي هذا إلى الإصابة بالسمنة على مدى فترة من الزمن، وهو عامل خطر لارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم.

تناول الأطعمة الدهنية

إن تناول الكثير من الدهون المشبعة أو الدهون المتحولة في وجبة العشاء يمكن أن يؤدي إلى مستويات غير صحية من الكوليسترول، خاصة أن وجبة العشاء أخر وجبات اليوم وبعدها بفترة قصيرة نذهب إلى النوم والوجبات الدسمة تؤثر على صحتنا وتعطل دورة النوم المنتظم.

عدم تناول الخضروات

إن عدم تناول كمية كافية من الخضراوات أو عدم تضمين كمية كافية من الألياف في نظامك الغذائي قد يزيد من خطر ارتفاع مستويات الكوليسترول، فالخضراوات غنية بالألياف القابلة للذوبان، والتي تساعد على خفض الكوليسترول السيئ وتعزيز صحة القلب، حيث أن اتباع نظام غذائي يفتقر إلى هذه الأطعمة الغنية بالألياف قد يؤدي إلى ارتفاع مستويات الكوليسترول، وهو عامل للإصابة بأمراض القلب وغيرها من الأمراض المزمنة، لذلك يجب تضمين مجموعة متنوعة من الخضراوات في وجباتك لدعم صحتك بشكل عام، والحفاظ على مستويات الكوليسترول الصحية.

الذهاب إلى النوم مباشرة بعد العشاء

إن تناول الطعام قبل النوم مباشرة هو أكبر خطأ يمكنك ارتكابه أثناء تناول العشاء، وهذا لا يؤدي فقط إلى تأخر عملية الهضم، بل يؤثر أيضًا على جودة نومك حيث لن يتمكن جهازك الهضمي من الراحة والتعافي أثناء الليل، كما أن قلة النوم وتباطؤ عملية التمثيل الغذائي قد يؤديان إلى زيادة الوزن، وهو عامل خطر يسببه ارتفاع مستويات الكوليسترول.

تناول الأطعمة المالحة

إن تناول الأطعمة المالحة في الليل قد يؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم، وهو ما يرتبط بارتفاع مستويات الكوليسترول، ويؤدي تناول كميات كبيرة من الصوديوم إلى احتباس الماء في الجسم، مما يزيد من حجم الدم ويضع ضغطًا إضافيًا على الشرايين، ويمكن أن يؤدي هذا الضغط إلى إتلاف جدران الشرايين، مما يجعلها أكثر عرضة لتراكم الكوليسترول وتكوين اللويحات.