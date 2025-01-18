كمل الطبق.. خبراء يحذرون من الضغط على الطفل لأكل كل طعامه لهذه الأسباب

كتبت فاطمة خليل

غالبًا ما يشجع معظم الأباء أطفالهم على إنهاء كل ما يُقدم لهم في طبقهم، ووفقًا للخبراء، فإن هذا الضغط لتناول كل شيء لا يخلق صعوبات في التعرف على إشارات الجوع والشبع فحسب، بل يؤدي أيضًا إلى اضطرابات الأكل مثل فقدان الشهية ومشاكل صحية طويلة الأمد مثل السمنة، فى هذا التقرير نتعرف على بعض الطرق التي يمكنك من خلالها إيقاف ذلك، بحسب موقع تايمز ناو.

وأكد خبراء التغذية أن معظم الآباء يملأون أطباق أطفالهم بالكثير من الطعام ويريدون منهم إنهاءه بالكامل - وهي عادة ضارة بصحتهم على المدى الطويل.

أظهر استطلاع أجرته مؤسسة التغذية البريطانية أن أكثر من ثلث الآباء يجعلون أطفالهم يأكلون كل ما يتم تقديمه في أطباقهم، ولكن هل يجب عليهم الإصرار على ذلك؟

حتى مع استمرار تطور المناقشات حول الأكل الصحي وأحجام الأطباق، يعتقد الخبراء أنه يسبب فقط صعوبات لدى الأطفال في التعرف على إشارات الجوع والشبع والشعور بالسيطرة حول الوجبات، مما يؤدي إلى صعوبات عاطفية وصعوبات في الأكل لاحقًا، جنبًا إلى جنب مع مشاكل صحية مثل السمنة.

وقال علماء النفس إن عبارات مثل "نظف طبقك" أو "فقط لقمة واحدة أخرى" يمكن أن تكون إشكالية. إجبار طفلك على تناول المزيد من الطعام يعني تجاهل مستقبلات الدماغ الطبيعية لديه وجعله يعتاد على الإفراط في تناول الطعام.

يقول الأطباء إن كلمات وأفعال الوالدين لها تأثير كبير على سلوكيات الأكل لدى الأطفال في وقت لاحق من الحياة، مما يؤدي أحيانًا إلى اضطرابات الأكل مثل الشره المرضي وفقدان الشهية العصبي.

ماذا يجب أن يفعل الآباء؟

بعض النصائح التي يجب على الآباء اتباعها لغرس عادات الأكل الصحية دون التسبب في ضرر نفسي لعلاقة أطفالهم بالطعام تشمل: