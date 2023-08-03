حافظ على صحتك.. مشكلات صحية تسببها السمنة

كتب حسام الشقويرى

تميل بعض المشكلات الأكثر شيوعًا التي تظهر عند الأشخاص الذين يعانون من السمنة، مثل ارتفاع ضغط الدم والمستويات غير الصحية من الكوليسترول والدهون الأخرى في الدم، إلى الحدوث معًا. كلاهما يمكن أن يؤدي إلى مشكلات صحية متزامنة - مثل أمراض القلب والسكتة الدماغية. وفقا لما نشره موقع helpguide

وإذا كنت تحمل الكثير من الكيلو جرامات الزائدة ، فإنك تواجه خطرًا أعلى من المتوسط لخمسين مشكلة صحية مختلفة. تشمل هذه الحالات الصحية الأسباب الرئيسية للوفاة منها أمراض القلب والسكتة الدماغية والسكري وأنواع معينة من السرطان - بالإضافة إلى الأمراض الأقل شيوعًا مثل النقرس وحصى المرارة. وربما يكون الأمر الأكثر إقناعًا هو الرابط القوي بين الوزن الزائد والاكتئاب ، لأن هذا الاضطراب المزاجي الشائع يمكن أن يكون له تأثير سلبي عميق على حياتك اليومية.

وإذا كنت تصدر صوت شخير بصوت عالٍ وتوقفت مؤقتًا عن التنفس عدة مرات أثناء الليل ، أو استيقظت فجأة بشخير أو اختناق ، فربما تكون مصابًا بانقطاع التنفس أثناء النوم ، وهو اضطراب شائع ينتشر أكثر مع زيادة الوزن والسمنة.

وارتفاع ضغط الدم أكثر شيوعًا بين الأشخاص الذين يعانون من السمنة بحوالي ستة أضعاف مقارنة بمن يعانون من النحافة. وفقًا لجمعية القلب الأمريكية ، فإن 22 رطلاً من الوزن الزائد يرفع ضغط الدم الانقباضي

وترتبط زيادة الوزن والسمنة ارتباطًا وثيقًا بمرض السكري ، وقد ابتكر الخبراء مصطلح "السكري" لوصف هذه الظاهرة. حوالي 90٪ من المصابين بداء السكري من النوع 2 (الشكل الأكثر شيوعًا للمرض) يعانون من زيادة الوزن أو السمنة.

يعد ارتفاع مستوى السكر في الدم ، وهو السمة المميزة لمرض السكري ، أحد سمات متلازمة التمثيل الغذائي. إذا لم يتم علاجه أو السيطرة عليه بشكل سيئ ، يمكن أن يؤدي مرض السكري إلى عدد من المشاكل الصحية الخطيرة ، بما في ذلك الفشل الكلوي والعمى وبتر القدم أو الساق. يعتبر مرض السكري حاليًا السبب الرئيسي السابع للوفاة في الولايات المتحدة.