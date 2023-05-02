تعرف على أنواع اضطرابات الأكل.. أبرزها الشره المرضي

كتب – حسام الشقويرى

اضطراب الأكل هو حالة يكون فيها لعاداتك الغذائية تأثير سلبي على حياتك، ما يضر بصحتك ورفاهيتك، ويشعر الكثير من الناس بعدم الرضا عن صورة أجسادهم في مرحلة ما من حياتهم وقد يستخدمون النظام الغذائي والتمارين الرياضية لتعزيز ثقتهم بأنفسهم، وأكثر اضطرابات الأكل شيوعًا هي فقدان الشهية والشره المرضي واضطراب نهم الطعام، وفقًا لما نشره موقع helpguide

وتشمل أنواع اضطرابات الأكل ما يلي:

فقدان الشهية العصبي، والذي ينطوي على تقييد شديد لعاداتك الغذائية لإنقاص الوزن.

الشره المرضي العصبي، حيث تقوم بدورة من الأكل بنهم إلى التطهير أو ممارسة الرياضة بشكل مفرط لإنقاص الوزن.

اضطراب الأكل بنهم، عندما تفقد السيطرة على تناولك وتستهلك كميات كبيرة من الطعام في وقت واحد.

بيكا، والتي تنطوي على تناول أشياء لا تعتبر طعامًا.

اضطراب تجنب تناول الطعام المقيد (ARFID) ، حيث تكون انتقائيًا بشكل غير صحي بشأن الأطعمة التي تتناولها.

اضطراب الاجترار، حيث يتم مضغ الطعام المتقيأ أو تناوله مرة أخرى.

اضطرابات التغذية أو الأكل الأخرى المحددة (OSFED).

ومن المحتمل أن تكون اضطرابات الأكل ناتجة عن مجموعة من العوامل، حيث تظهر الأبحاث أنها يمكن أن تتوارث في العائلات، لذلك قد تكون الجينات مسؤولة جزئيًا. وكذلك العوامل الاجتماعية ، مثل السخرية من وزنك أو التعرض للضغط للحفاظ على صورة معينة ، والتي يمكن أن تساهم أيضًا في اضطراب الأكل. بالإضافة الى العوامل النفسية ، مثل اضطراب القلق، أو النظرة غير المرنة للعالم، أو الانشغال بالكمالية .

أخطر اضطراب في الأكل

بالمقارنة مع المشاكل النفسية الأخرى ، فإن مرض فقدان الشهية العصبي من أعلى معدلات الوفيات. ومع ذلك ، قد يكون اضطراب الأكل بنهم أكثر شيوعًا من فقدان الشهية ، مما يسبب مشاكل لجزء أكبر من السكان. من المهم أن تتذكر أن أي نوع من اضطرابات الأكل يمكن أن يكون له آثار صحية خطيرة ويجب أن يؤخذ على محمل الجد.

الأكثر عرضة للإصابة باضطراب الأكل

بينما يمكن أن يعاني الرجال أيضًا من اضطرابات الأكل ، إلا أنها أكثر شيوعًا عند النساء. المراهقون والأشخاص في أوائل العشرينيات من العمر هم الأكثر عرضة للإصابة باضطراب الأكل. ومع ذلك ، يمكن أن تتطور أيضًا عند الأطفال أو كبار السن. من حيث العرق ، فإن الأشخاص ذوي البشرة الملونة الذين يعانون من اضطرابات الأكل هم أقل عرضة لتلقي تشخيص رسمي أو علاج لاضطراب الأكل.