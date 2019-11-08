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الجمعة، 08 نوفمبر 2019 09:07 م
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10 مشكلات صحية تصيب الإنسان مصدرها الأساسى السمنة

الجمعة، 08 نوفمبر 2019 09:00 م
10 مشكلات صحية تصيب الإنسان مصدرها الأساسى السمنة اسباب السمنة
كتبت هند عادل

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السمنة مشكلة صحية معقدة تنتج عن مجموعة من الأسباب والعوامل المساهمة ، بما في ذلك العوامل الفردية مثل السلوك والوراثةن يمكن أن تشمل السلوكيات الأنماط الغذائية ، والنشاط البدني ، والخمول ، واثار جانبيه لبعض الأدوية.
 
تعتبر السمنة مصدر قلق بالغ لأنها مرتبطة بنتائج سيئة للصحة العقلية وتدني نوعية الحياة والإصابة بأمراض السكري وأمراض القلب والسكتة الدماغية وبعض أنواع السرطان، وفقا لتقرير لموقع "healthline"
 

أمراض ومشكلات صحية تؤدى إلى السمنة:

بعض الأمراض قد تؤدي إلى السمنة أو زيادة الوزن قد تشمل هذه الأمراض مرض كوشينج ومتلازمة المبيض المتعدد الكيسان، قد تسبب الأدوية مثل المنشطات وبعض مضادات الاكتئاب زيادة في الوزن. 

العواقب الصحية للسمنة:

الأشخاص الذين يعانون من السمنة ، مقارنة بأولئك الذين لديهم وزن طبيعي أو صحي ، معرضون لخطر متزايد للعديد من الأمراض الخطيرة والحالات الصحية بما في ذلك ما يلي: 
1- ارتفاع ضغط الدم.
2- زيادة مستويات الدهون الثلاثية (دسليبيدميا).
3- داء السكري من النوع 2.
4- مرض القلب التاجي.
5- السكتة الدماغية.
6- أمراض المرارة.
7- هشاشة العظام (انهيار الغضاريف والعظام داخل المفصل).
8- توقف التنفس أثناء النوم ومشاكل التنفس.
9- بعض أنواع السرطان  مثل الرحم والثدي والقولون والكلى والمرارة والكبد.
10- الأمراض العقلية مثل الاكتئاب السريري والقلق والاضطرابات النفسية الأخرى.
 

السمنة

القولون

امراض السكر

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