عصير البصل فعال لعلاج آلام المعدة.. بشروط

كتبت مروة هريدى

آلام المعدة أكثر شيوعًا ويعانى منها معظم الناس، وقد تكون ناجمة عن مشكلات مثل عسر الهضم أو الغازات أو الالتهابات أو حتى العدوى البسيطة، وعلى الرغم من أن الأدوية التي لا تستلزم وصفة طبية قد تساعد في التخلص من هذه الآلام بسرعة، إلا أن تناول عصير البصل اكتسب شعبية أكبر في الآونة الأخيرة بسبب فوائده الشاملة في علاج مشاكل المعدة، وفقًا لتقرير موقع "تايمز أوف انديا".

ما هو عصير البصل وكيف يساعد في تخفيف آلام المعدة؟

يُعرف عصير البصل بخصائصه المضادة للميكروبات والالتهابات والجهاز الهضمي، وقد تم استخدامه في الطب التقليدي لعلاج العديد من الاضطرابات المرتبطة بالمعدة، فهو غنى بمركبات الكبريت الغنية ومضادات الأكسدة والإنزيمات، وقد يهدئ البصل آلام البطن ويقلل من الانتفاخ، لذلك فالبصل أكثر من مجرد عنصر أساسي في المطبخ، فهو غني بالعناصر الغذائية مثل فيتامين C ومضادات الأكسدة ومركبات الكبريت والفلافونويد، وهذ المكونات تجعل البصل فعالاً للغاية في علاج أمراض مختلفة، بما في ذلك اضطرابات الجهاز الهضمي.

وتساعد الإنزيمات الطبيعية وخصائصها المضادة للميكروبات الموجودة في البصل على مكافحة مشاكل الجهاز الهضمي، مما يجعل عصير البصل علاجًا ممتازًا لآلام المعدة، حيث وفقًا لدراسة نشرت في مجلة البحوث الكيميائية والصيدلانية (JoCPR)، يحتوي البصل على ثيوسلفينات، وهو مركب فعال في قتل العديد من البكتيريا الشائعة، بما في ذلك السالمونيلا التيفية، والإشريكية القولونية، ويدعم هذا الاكتشاف الاستخدام الشعبي للبصل لعلاج الجروح والتهابات الجلد وربما استخدامه لعلاج اضطراب المعدة.

فيما يلى.. فوائد عصير البصل في علاج آلام المعدة



يخفف من الغازات والانتفاخ

يساعد عصير البصل على تخفيف تراكم الغازات في المعدة، هذا السائل يجعل القناة المعدية تسترخي ويسمح للغازات المحاصرة بالمرور بسهولة مما يريح البطن ويزيل الانتفاخ.

يساعد على الهضم

يحفز عصير البصل إفراز العصارات الهضمية، وبالتالي يعزز عملية الهضم، وهذا مفيد بشكل خاص إذا كان سبب آلام معدتك هو عسر الهضم أو الإفراط في تناول الطعام.

تقليل الالتهاب

يحتوي البصل على مركبات الكبريت ذات الخصائص المضادة للالتهابات التي يمكن أن تهدئ بطانة المعدة وتخفف الألم الناجم عن الالتهاب أو التهيج.

خصائص مضادة للبكتيريا

قد يساعد عصير البصل في علاج آلام المعدة الناتجة عن العدوى البكتيرية، مثل التسمم الغذائي، ويمكن أن تساعد خصائص البصل المضادة للبكتيريا في محاربة البكتيريا الضارة واستعادة التوازن في الأمعاء.

يخفف من تقلصات العضلات

إذا كان سبب آلام معدتك هو تقلصات العضلات، فإن المركبات الطبيعية الموجودة في عصير البصل يمكن أن تساعد في استرخاء عضلات البطن، مما يوفر الراحة من التشنجات.

كيفية استخدام عصير البصل لعلاج آلام المعدة؟

قُم بتقشير وبشر بصلة متوسطة الحجم، واعصرها باستخدام قطعة قماش نظيفة أو مصفاة، ثم امزج ملعقة صغيرة إلى ملعقتين صغيرتين من عصير البصل بالماء الدافئ، وأضف قليلًا من الملح حسب الرغبة، ثم تناول هذا الخليط ببطء.

يعد عصير البصل علاجًا بسيطًا وطبيعيًا لتهدئة مشكلات وآلام المعدة، ومع ذلك، كما هو الحال مع أي علاج طبيعي، من الضروري استخدام عصير البصل باعتدال وطلب المشورة الطبية إذا استمرت أعراض ومشكلات المعدة.