ماذا يحدث عند تناول عصير البصل يوميًا؟ اعرف فوائده الصحية

كتبت مروة هريدى

يعتبر البصل أحد المكونات الأساسية في أي مطبخ، فهو لا يضيف فقط مذاقًا رائعًا للطعام ويعزز نكهته، ولكنه أيضًا غنى بالعناصر الغذائية التي تجعله عنصرًا لا غنى عنه، من تعزيز المناعة إلى تنظيم نسبة السكر في الدم، فهو مفيد بعدة طرق، وفقًا لتقرير موقع "تايمز أوف انديا".

القيمة الغذائية للبصل:



تحتوي بصلة متوسطة الحجم على حوالي 28 سعرة حرارية، و2.8 ملجم صوديوم، و102.2 ملجم بوتاسيوم، و7 جرام كربوهيدرات، و1.2 جرام ألياف غذائية، و3 جرام سكر، و0.8 جرام بروتين.

فيما يلى.. فوائد تناول عصير من بصلتين يوميًا:



- غني بالعناصر الغذائية



يعد البصل مصدرًا جيدًا للفيتامينات (مثل فيتامين سي وفيتامينات ب) والمعادن (مثل البوتاسيوم والمنجنيز) التي تساعد على تحسين عملية التمثيل الغذائي بشكل عام.

- تعزيز المناعة



لقد ثبت أن البصل غني بفيتامين سي الذي يمكن أن يساعد في دعم جهاز المناعة.

خصائص مضادة للالتهابات



الكيرسيتين، وهو أحد الفلافونويدات الموجودة في البصل، له خصائص مضادة للالتهابات والتي قد تساعد في تقليل الالتهاب في الجسم.

- غني بمضادات الأكسدة



يحتوي البصل على مضادات الأكسدة التي تساعد على مكافحة الإجهاد التأكسدي وحماية الخلايا من التلف.

- تحسين صحة القلب



يمكن أن يساعد البصل في تقليل خطر الإصابة بأمراض القلب عن طريق خفض ضغط الدم وخفض مستويات الكوليسترول ومنع جلطات الدم.

- تنظيم مستويات السكر في الدم



لقد وجد أن بعض المركبات الموجودة في البصل لها تأثيرات مضادة لمرض السكري، حيث تساعد على تنظيم مستويات السكر في الدم.

- يساعد على الهضم



يعد البصل مصدرًا جيدًا للألياف، التي يمكن أن تساعد في عملية الهضم وتعزيز صحة الأمعاء.

- خصائص مضادة للسرطان



وفقًا للدراسات، قد تساعد المركبات الموجودة في البصل على تقليل خطر الإصابة ببعض أنواع السرطان بسبب خصائصها المضادة للأكسدة والمضادة للالتهابات.

- تحسين صحة العظام



قد يدعم البصل صحة العظام عن طريق زيادة كثافة العظام وتقليل خطر الإصابة بالكسور.

- يعزز صحة الجهاز التنفسي



يمكن أن يساعد عصير البصل في تخفيف أعراض أمراض الجهاز التنفسي مثل الربو والتهاب الشعب الهوائية بسبب خصائصه المضادة للالتهابات.