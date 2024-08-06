اضطرابات الجهاز الهضمي.. متى تلجأ للطبيب؟

كتبت فاطمة ياسر

يعاني البعض من اضطرابات الجهاز الهضمي، مثل متلازمة القولون العصبي أو الانتفاخ المزمن، وخلال هذا التقرير سنتعرف على أفضل الطرق للتخلص من هذا الأمر وفقا لموقع hindustantimes.

كشفت بعض الأبحاث أن المخ والمعدة متصلان من خلال الأنظمة العصبية، وهذا يعني أنك إذا كنت تشعر بالقلق والاكتئاب فهذا يمكن أن ينقل الإشارات إلى أمعائك، مما قد يجعل من الصعب على الجهاز الهضمي أن يعمل بشكل صحيح.وأسباب متلازمة القولون العصبي غير معروفة، لكن الخبراء يقولون إن الجهاز العصبي له تأثير كبير على الحالة وأن التوتر يمكن أن يجعل الأعراض أسوأ.

وقالت الدكتورة نينا جوبتا، أخصائية أمراض الجهاز الهضمي في شيكاغو، إن إدارة حالات مرضاها غالبًا ما تتضمن إدارة صحتهم العقلية.

كما قالت الدكتورة أوما نايدو، مديرة قسم التغذية وطب نمط الحياة في مستشفى ماساتشوستس العام، أنها تدرس العلاقة بين الطعام والدماغ. وأضافت أن التغيرات المفاجئة في عادات الأمعاء مثيرة للقلق وقد تتطلب تقييمًا إضافيًا.

وعلى سبيل المثال، شخص لم يكن يعاني من مشاكل هضمية عندما كان طفلاً أو طوال حياته ثم فجأة يجد تغييرًا شديدًا وكبيرًا في عادات الأمعاء، وهذه كلها أشياء نود أن يتحدث شخص ما عنها مع طبيبه، وإذا رأيت دمًا في البراز - بغض النظر عن الكمية أو درجة التكرار - أو كنت تعاني من الإسهال المستمر لأكثر من أسبوعين، فاطلب الرعاية على الفور.

ماذا يمكنني أن أفعل لتخفيف آلام الجهاز الهضمي؟



هناك بعض ممارسات اليقظة الذهنية مثل إدارة الإجهاد والتأمل وتمارين التنفس يمكن أن تساعد. يمكن أن تؤدي حساسية الطعام إلى ظهور أعراض القولون العصبي، لذا فإن تعديل نظامك الغذائي وممارسة المزيد من التمارين الرياضية قد يحدث فرقًا أيضًا.

إضافة البروبيوتيك والأطعمة المخمرة إلى نظامك الغذائي ببطء وثبات يمكن أن يكون مفيدًا، ولكن إذا تفاقمت الأعراض أو أصبحت غير قابلة للإدارة في المنزل، فيجب أن يكون ذلك علامة على طلب المساعدة المهنية.

