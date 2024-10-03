5 علامات تدل على سوء صحة الأمعاء

كتبت فاطمة خليل

إن أمعاءك تشبه الدماغ الثاني لجسمك، وإذا كانت ليست بصحة جيدة، فقد تؤثر على جسمك بالكامل، ووفقًا للخبراء، قد تتجلى الأمعاء السيئة في مشاكل مختلفة تتجاوز بكثير مشاكل الجهاز الهضمي، لذا، من المهم إصلاحها قبل فوات الأوان.

علامات تدل على وجود مشاكل فى الأمعاء

يبدأ الجهاز الهضمي بفمك وينتهي بالشرج. بينما يأخذ الجسم الطعام ويهضمه ويمتص العناصر الغذائية ويطرد الفضلات المتبقية - إذا لم يكن النظام يعمل بشكل صحيح، فسيؤثر ذلك على الأداء الكلي.

وقال الخبراء إن صحة الأمعاء السيئة يمكن أن تسبب اضطرابات الصحة العقلية وأمراض المناعة الذاتية والحالات الصماء واضطرابات الجهاز الهضمي وأمراض القلب والأوعية الدموية وحتى السرطان.تشمل بعض علامات الأمعاء غير الصحية المرتبطة ببعض الأعراض المهمة في جميع أنحاء الجسم ما يلي:

ألم واضطراب المعدة



إذا كنت تعاني من اضطراب المعدة بشكل متكرر مع أعراض مثل الغازات الشديدة والانتفاخ والإسهال والإمساك وآلام البطن المتكررة - كل هذه علامات على متلازمة القولون العصبي - وهي حالة هضمية شائعة تؤثر على الأمعاء الغليظة.

وفقًا للدراسات، تلعب بكتيريا الأمعاء غير المنظمة - المعروفة باسم خلل التوازن البكتيري - دورًا مهمًا في تطور متلازمة القولون العصبي لدى بعض الأشخاص.

تقلبات الوزن

تقول الدراسات إن هناك اختلافات كبيرة في بكتيريا الأمعاء بين الشخص النحيف والسمين. أولئك الذين يتناولون نظامًا غذائيًا على النمط الغربي - غني بالدهون والكربوهيدرات المكررة يعززون البكتيريا المعوية المرتبطة بالسمنة.

يقول الخبراء إن النظام الغذائي الغربي يؤدي إلى خلل في حاجز الأمعاء مما يسبب التهابًا جهازيًا منخفض الدرجة - وهو عامل رئيسي في تطور اضطرابات الجهاز الهضمي.

مشاكل الجلد

هناك علاقة وثيقة بين الأمعاء غير الصحية ومشاكل الجلد مثل حب الشباب والصدفية والأكزيما - والتي تؤدي إلى حكة شديدة أو حتى نزيف.

وفقًا للخبراء، يتم التعرف على البروتينات المتسربة من أمعائك على أنها جزيئات غريبة من قبل جسمك الذي يهاجمها عن طريق إثارة استجابة مناعية ذاتية والتهابية في شكل تهيج وطفح جلدي.

سوء الحالة المزاجية

يمكن أن تمتد الأمعاء غير الصحية إلى مزاجك. تقول الدراسات إن اضطرابات الأمعاء والالتهاب في الجهاز العصبي المركزي هي أسباب محتملة للتوتر والقلق والاكتئاب، وأن البروبيوتيك قد تساعد في علاج هذه الحالات.

تقول هارفارد هيلث أن هناك اتصالًا تشريحيًا وفسيولوجيًا ثنائي الاتجاه بين الأمعاء والدماغ عبر العصب المبهم.

التعب والإرهاق

يقول الأطباء إن أولئك الذين يعانون من التعب المزمن والإرهاق عادة ما يعانون من اختلال التوازن في ميكروبيوم الأمعاء - والذي يتكون من البكتيريا والكائنات الحية الدقيقة والفطريات والفيروسات الموجودة في الجهاز الهضمي. كما وجد الباحثون أن ما يقرب من نصف الأشخاص الذين يعانون من التعب يعانون أيضًا من متلازمة القولون العصبي.

يقول الخبراء إنه يمكنك تحسين صحة أمعائك وإعادة ضبطها من خلال تغيير نمط الحياة والنظام الغذائي. ضع في اعتبارك ما يلي:

يمكن أن يكون الإجهاد المزمن قاسيًا جدًا على جسمك بالكامل، بما في ذلك الأمعاء. يحدث ذلك لأن جسمك يفرز هرمونات معينة عندما يتعرض للإجهاد، مما يعرض صحة الأمعاء للخطر.

تتضمن بعض الطرق لتقليل التوتر ما يلي:

التأمل

المشي

قضاء الوقت مع الأصدقاء والعائلة

تنظيم النوم

عدم النوم بشكل كافٍ - 7-8 ساعات يوميًا - يؤثر بشكل خطير على صحة أمعائك، مما قد يساهم بدوره في المزيد من المشكلات الصحية. حاول إعطاء الأولوية للنوم المتواصل والهادئ كل ليلة.

ينصح الأطباء بمضغ الطعام جيدًا وتناوله ببطء مع الاستمتاع بالطعم والنكهات لتقليل فرص الإصابة بالسمنة والسكري مع تقليل الانزعاج الهضمي والحفاظ على صحة الأمعاء.

يمكن أن يساعد تناول مكملات البريبايوتيك والبروبيوتيك بانتظام في نظامك الغذائي على تحسين صحة أمعائك بشكل كبير. يعمل كلاهما على تعزيز نمو البكتيريا المفيدة في الأمعاء وعلاج مشاكل الهضم وضعف الجهاز المناعي.

