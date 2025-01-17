فوائد إضافة ملعقة صغيرة من السمن لوجبات الأطفال.. اعرفى الشروط

كتبت مروة هريدى

يعتبر السمن الصافى وليس المهدرج، من الدهون الصحية بلا شك، وكثيرًا ما ينصح بإضافته إلى الطعام المطبوخ، ويعمل السمن على خفض درجة الحموضة في الجهاز الهضمي ويحسن الامتصاص في الأمعاء، كما تعمل مضادات الأكسدة، التي توجد بشكل طبيعي في السمن البقرى على وجه الخصوص، على التخلص من الجذور الحرة ووقف الأكسدة، كما يعتبر السمن مصدرًا أساسياً للوقود لجميع خلايا الجسم، حيث أن تناوله في الصباح على معدة فارغة يعالج الجسم، لذلك من الضروري تقديم السمن لأطفالك لأنه يعزز تجديد الخلايا، مما يسرع نمو جسم الطفل، وفقًا لتقرير موقع "تايمز أوف انديا".

فيما يلى.. فوائد إضافة ملعقة من السمن إلى وجبات الأطفال:

يمنع السمنة عند الأطفال

يخشى معظم الآباء من أن يؤدي السمن إلى زيادة الوزن أو السمنة لدى أطفالهم، ويترددون كثيرًا في إعطاء أطفالهم السمن، ولكن في الواقع، نظرًا لأن السمن مادة تحلل الدهون بطبيعتها، فإنه يحسن الهضم والصحة العامة من خلال تكسير الدهون الموجودة في الأطعمة الأخرى، وذلك لاحتوائها على حمض اللينوليك CLA، وهى مادة أخرى وفيرة في السمن مفيدة لصحة القلب وتعزز فقدان الوزن، لذلك، يعزز السمن الهضم ويساعد في التحكم في الوزن عند تناوله باعتدال.

يوفر التغذية الكاملة

يمكن العثور أيضًا على أحماض أوميجا 3 الدهنية وفيتامينات A، E، وK في السمن، وتعمل هذه العناصر الغذائية معًا على تعزيز تخثر الدم وكثافة العظام وتعزز المناعة وتحافظ على صحة الجلد وتطور الدماغ، حيث يعزز فيتامين E النمو الطبيعي للطفل وتطوره، نظرًا لاحتوائه على العناصر الغذائية التي تساعد في نمو دماغ الطفل وعظامه، ولأن السمن البقري الخالص يحظى بشعبية كبيرة نظرًا لفوائده الصحية، حيث ثبت أنه يحسن الهضم والمناعة، فهو مثالي للأطفال خاصة الصغار الذى لا يزال جهازهم المناعي والهضمي في طور النمو.

يزيد الدهون الجيدة

يساعد حمض الزبد والدهون الثلاثية متوسطة السلسلة الموجودة في السمن على التخلص من الدهون الزائدة في الجسم، مما يرفع مستويات الكولسترول الجيد، ولكن دون الإفراط في تناوله.

يحسن مستويات الطاقة

الدهون التي توجد بكثرة في السمن، هي مصدر مركّز للطاقة يدعم النمو السريع للطفل، وبشكل خاص الدهون المشبعة، وهى أحد أكثر أشكال الدهون انتشارًا في حليب الثدي، وتوجد بكثرة في السمن، وقد تم ربط الدهون المشبعة في منتجات الألبان في السنوات الأخيرة على أنها تسبب أمراض القلب لدى البالغين، ولكن دراسة جديدة أجراها المركز الوطني لبحوث القلب تشير إلى أنها يمكن أن تكون مكونًا صحيًا لنظام غذائي متوازن وقد لا يكون لها تأثير ضار على القلب كما كان يُعتقد سابقًا.