طرق استخدام السمن للتخلص من 8 مشكلات شائعة فى الشتاء

كتبت مروة هريدى

مع حلول فصل الشتاء، تزداد الأمراض الشائعة مثل جفاف الجلد والسعال وآلام المفاصل انتشارًا، والسمن خاصة الصافى أو البلدى، يعتبر علاج قديم للعديد من المشكلات الصحية، فهو غنى بالدهون الصحية ومضادات الأكسدة التي تساعد في تخفيف هذه المشكلات الشتوية، لذلك فإن دمج السمن في روتينك الشتوي يمكن أن يحافظ على صحتك وترطيبك والتخلص من الألم، وفقًا لتقرير موقع "تايمز أوف انديا".

فيما يلى.. 8 علاجات تعتمد على السمن للحفاظ على صحتك في الشتاء:

تهدئة السعال

اخلطي ملعقة صغيرة من السمن الدافئ مع قليل من الفلفل الأسود أو الكركم، حيث يساعد هذا العلاج على تهدئة تهيج الحلق وتقليل السعال.

تحسين جودة النوم

ابدأ يومك بملعقة من السمن، حيث يضمن لك هذا العلاج البسيط مستويات مستقرة من السكر طوال اليوم كما يحسن وظيفة المناعة ويُعزز صحة الكبد، فقط دلكي قدميك بـ 3-4 قطرات من السمن قبل النوم، هذا يحسن الدورة الدموية الكلية ويطرد السموم من الجسم، ويمكن أن يعزز تناول كوب من الحليب الدافئ مع ملعقة صغيرة من السمن وقليل من جوزة الطيب قبل النوم في تعزيز الاسترخاء بشكل أفضل.

التخلص من جفاف الجلد

قومي بتسخين السمن ودلكي به بشرتك الجافة في الشتاء، وخاصة الوجه واليدين قبل النوم، فهو يرطب البشرة ويغذيها بعمق.

السمن لعلاج الحساسية

أضف السمن إلى كل وجبة لمحاربة الحساسية، فالسمن غني بحمض دهني قصير السلسلة يسمى حمض الزبديك، ويعمل هذا الحمض على تحسين سلامة بطانة الأمعاء، وبالتالي تقليل الاستجابات التحسسية.

تعزيز المناعة

السمن هو معزز قوى للمناعة، ويمكن إضافته إلى الأطعمة في الشتاء لتقوية مناعتك أو أضف ملعقة صغيرة من السمن إلى الشاي أو القهوة وتناولها في الصباح، ويساعد هذا في توليد الحرارة للجسم والشعور بالدفء وتعزيز الطاقة وتحسين المناعة.

تخفيف آلام المفاصل

يحتوي السمن على خصائص مضادة للالتهابات، فقط امزج السمن الدافئ مع مسحوق الزنجبيل أو بذور الكاروم، وتناوله لتخفيف تصلب المفاصل، ولتخفيف الألم من الخارج، دلكي السمن على المفاصل المؤلمة.

تخفيف التوتر

امزجي ملعقة صغيرة من السمن مع كوب كبير من الماء الدافئ وتناوله قبل النوم، فقط يعمل هذا على تحسين نوعية النوم ويقلل من القلق والتوتر كما يساعد في تنظيم حركة الأمعاء.

تنظيف الجيوب الأنفية

جربي غمس أطراف أصابعك في السمن ثم ضعيها داخل فتحتي أنفك، فقد يخفف هذا من آلام الجيوب الأنفية ويحسن من ضبابية الدماغ على الفور.