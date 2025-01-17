اليوم السابع
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طقس غد السبت 18 يناير 2025.. شبورة كثيفة وتحذير من ارتفاع الأمواج

الجمعة، 17 يناير 2025 04:17 م
طقس غد السبت 18 يناير 2025.. شبورة كثيفة وتحذير من ارتفاع الأمواج درجات الحرارة
كتب – محمود راغب

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تتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يسود، غدًا السبت 18 يناير 2025، طقس معتدل نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، مائل للدفء على شمال الصعيد، دافئ على جنوب سيناء وجنوب البلاد، شديد البرودة ليلًا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء، يصل لحد الصقيع على المزروعات في وسط سيناء.

وأشارت إلى أنه من المتوقع تكون شبورة مائية كثيفة صباحًا قد تصل حد الضباب على مناطق من شمال الصعيد، واضطراب الملاحة البحرية على البحر الأحمر وخليج السويس وخليج العقبة، موضحة أن سرعة الرياح تكون (60:40 كم/س) وارتفاع الأمواج (3.5:2.5 م).

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة، غدًا، على النحو الآتي: القاهرة العظمى 20 درجة والصغرى 12، والإسكندرية العظمى 20 والصغرى 11، ومطروح العظمى 20 درجة والصغرى 11، وسوهاج العظمى 26 درجة، والصغرى 12، وقنا العظمى 27 درجة والصغرى 14، وأسوان العظمى 30 درجة والصغرى 16 درجة.


 







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