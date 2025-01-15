الطقس غدا الخميس 16-1-2025.. تحذير عاجل من الأرصاد على الطرق لهذا السبب

كتب – محمود راغب

تتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يسود، غدًا الخميس 16 يناير 2025، طقس معتدل نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ، دافئ على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، شديد البرودة ليلًا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء، يصل لحد الصقيع على المزروعات في وسط سيناء.

وتتوقع الهيئة، تكون شبورة مائية صباحًا تكون كثيفة أحيانا تصل إلى حد الضباب على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، مع وجود فرص أمطار خفيفة على حلايب وشلاتين.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة، غدًا، على النحو الآتي: القاهرة العظمى 21 درجة والصغرى 13، والإسكندرية العظمى 21 والصغرى 11، ومطروح العظمى 21 درجة والصغرى 11، وسوهاج العظمى 26 درجة، والصغرى 12، وقنا العظمى 29 درجة والصغرى 14، وأسوان العظمى 30 درجة والصغرى 15 درجة.