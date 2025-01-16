اليوم السابع
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تحذير من الطقس غدا الجمعة.. شبورة كثيفة تضرب دمياط واضطراب حركة الملاحة

الخميس، 16 يناير 2025 10:24 م
تحذير من الطقس غدا الجمعة.. شبورة كثيفة تضرب دمياط واضطراب حركة الملاحة تحذير من الطقس غدا الجمعة 17 يناير 2025
دمياط - هيثم مراد

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أعلنت محافظة دمياط في بيان عبر صفحتها الرسمية عن وقوع شبورة مائية كثيفة تصل إلي حد الضباب بالطرق السريعة والزراعية والطرق القريبة من المسطحات المائية داخل المحافظة، وذلك بدء من يوم الغد الجمعة 17 يناير إلي الأحد 19 يناير.

وتضمن البيان أيضا توضيح تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية حول اضطراب حركة الملاحة بـ البحر الأحمر وخليج السويس وخليج العقبة خلال تلك الفترة، وذلك بسبب ارتفاع الأمواج والتي تراوحت مابين 2.5 إلى 3.5 متر، فضلا عن ارتفاع سرعة الرياح والذي تراوح مابين 40 إلى 60 كم/الساعة.

واكدت محافظة دمياط خلال البيان، ضرورة الالتزام بالتعليمات المقررة بشأن الالتزام بالسعرات المقررة أثناء القيادة وقت الشبورة، فضلا عن التزام قائدى المركبات بتعليمات إدارة المرور ضمانا لتحقيق السلامة العامة.

على جانب آخر، تابع الدكتور أيمن الشهابي محافظ دمياط، استعدادات المحافظة لاستقبال نوات الأمطار المحتملة، مع رفع درجة الاستعداد القصوى للتعامل الفوري مع أية طوارئ تحدث نتيجة سوء الأحوال الجوية.

 







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