حصاد الوزارات.. وزير الأوقاف: من مسجد مصر سينطلق الخطاب المنير وستولد الحضارة مجددا

شهدت دواوين الوزارات، اليوم، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد اليوم السابع حصاد الوزارات على مدار اليوم.

وزير الأوقاف: من مسجد مصر سينطلق الخطاب المنير وستولد الحضارة من جديد

وزارة العمل: الأحد آخر فرصة لتلقى الطلبات لوظائف اليونان بمرتبات 37 يورو يوميا

اتحاد العمال العرب يشيد باتفاقية وقف إطلاق النار بغزة

وزارة التضامن تطلق المرحلة الثانية من تدريب برنامج مودة للمناطق الحدودية

الرقابة الصحية تعلن عن خدماتها لتأهيل المنشآت الصحية للحصول على "الاعتماد"

وزير الرى يصل كينيا ويلتقى وزير المياه والصرف الصحى والرى

وزارة العمل فى 7 أيام.. فرص عمل بالداخل والخارج

الرعاية الصحية تعلن إضافة خدمات الرنين المغناطيسى بمستشفى الكرنك الدولى بالأقصر

انطلاق امتحانات الفصل الدراسى الأول لطلاب الشهادة الإعدادية بالجيزة غدا

وزير الكهرباء: مشروع الضبعة خطوة استراتيجية لتعزيز أمن الطاقة

وزارة الأوقاف: التحذير من خطورة التكفير موضوع خطبة الجمعة اليوم