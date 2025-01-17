اتحاد العمال العرب يشيد باتفاقية وقف إطلاق النار بغزة

كتبت آية دعبس

اتخذ المجلس المركزي للاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب، عددا من القرارات والتوصيات، خلال اجتماعه الأخير فى القاهرة، والتى من أهمها:

1- افتتاح مكتب الاتحاد الدولي في القاهرة لتعزيز الاتحاد و دعمه، كما تم الاتفاق على توفير مقر مناسب للأمانة العامة، مع تخصيص الموارد اللازمة لتمكين المكتب من القيام بمهامه على أكمل وجه.

2- الموافقة علي فتح حساب بنكي خاص بالاتحاد لضمان الشفافية في إدارة الموارد المالية وتوفير الدعم اللازم لتنفيذ المشاريع المستقبلية.

3- دعا المجلس إلى مباشرة مهام الأمانة العامة والأنشطة من المكتب الجديد بالقاهرة، لتعزيز الحضور العمالي العربي على المستويين الإقليمي والدولي.

4- وافق المجلس بالإجماع على افتتاح مكتب دائم للاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب في القاهرة، باعتبارها مركزا حضاريا وإستراتيجيا يسهل التواصل مع جميع الدول العربية.

5- تشكيل لجنة متخصصة لتعديل النظام الأساسي للاتحاد، على أن تتولى اللجنة مراجعة اللوائح والقوانين المنظمة لعمل الاتحاد واقتراح التعديلات المناسبة التي من شأنها تعزيز دور الاتحاد وزيادة كفاءته في خدمة العمال العرب.

6- تعزيز التضامن العربي والعمالي فيما يتعلق بالجمهورية العربية السورية، أكد المجلس على أهمية دعوة الحوار الوطني ومشاركة جميع الأطراف في الحوار، وبخاصة ممثلي العمال، بدون استبعاد لأي من مكونات الشعب السوري، لضمان التوصل إلى حلول شاملة ومستدامة.

7- قرر المجلس وبمبادرة من بعض الاتحادات تشكيل وفد لزيارة سوريا في التوقيت المناسب واستقرار الأوضاع بهدف دعم عمال سوريا، والوقوف إلى جانبهم في مواجهة الظروف الصعبة التي يعانون منها نتيجة التحديات الاقتصادية والسياسية.

8- جدد المجلس التأكيد على دعمه اللامحدود للشعب الفلسطيني، مشددًا على أهمية الوقوف بجانب العمال الفلسطينيين في ظل الظروف القاسية التي يعانون منها، لا سيما في قطاع غزة، كما أشاد المجلس بوقف إطلاق النار في غزة، داعيًا المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته في متابعة تنفيذ وقف إطلاق النار والتزام العدو الإسرائيلي به، مؤكدا على ضرورة إعادة إعمار غزة وعودة اللاجئين إلى منازلهم بدون أي شروط.

9- أكد المجلس على أهمية استقرار الأوضاع في الدول العربية التي تعاني من أزمات، بما في ذلك السودان لبنان، ليبيا، واليمن.

10- دعا المجلس جميع الأطراف في الدول العربية إلى تغليب لغة الحوار والتفاهم، والعمل على تحقيق السلام الذي ينعكس إيجابا على الطبقة العمالية.

11- ضرورة دعم الجهود الرامية إلى تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية في هذه الدول. بما يعزز فرص العمل ويحسن أوضاع العمال.

12- شدد المجلس على أهمية وضع خطة عمل إستراتيجية شاملة للمرحلة المقبلة، تتضمن: تعزيز التعاون بين النقابات العمالية العربية وتبادل الخبرات والتجارب الناجحة.

13- العمل على تطوير الكفاءات والمهارات العمالية من خلال برامج تدريبية حديثة تواكب متطلبات سوق العمل، وتوسيع نطاق التعاون مع المنظمات الدولية والإقليمية لتعزيز حضور الاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب على الساحة الدولية.

14- إعداد مبادرات تنموية تهدف إلى تحسين أوضاع العمال العرب وتعزيز قدرتهم على مواجهة التحديات الراهنة.