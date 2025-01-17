انطلاق امتحانات الفصل الدراسى الأول لطلاب الشهادة الإعدادية بالجيزة غدا

كتبت – مرام محمد

تنطلق امتحانات الفصل الدراسي الأول لطلاب الشهادة الإعدادية في محافظة الجيزة، غدًا السبت 18 يناير 2025، وتستمر حتى الخميس 23 يناير 2025.

وأكد سعيد عطية وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة، أهمية تطبيق التعليمات الوزارية المتعلقة بأعمال الامتحانات، مع تسليط الضوء على الإجراءات التي تضمن سير الامتحانات دون أي معوقات.

وشدد على ضرورة الحفاظ على سرية الأسئلة وتأمينها من لحظة إعدادها وحتى توزيعها، مع الالتزام بأعلى معايير الأمان داخل المطبعة السرية.

ووجه بمراجعة جميع اللجان لضمان توفير بيئة مريحة للطلاب من حيث النظافة، التهوية، والإضاءة، مع الاهتمام بتوفير المقاعد المناسبة للجميع.

وأشار إلى أن في حال حدوث أي تأخير في توزيع أوراق الأسئلة، يتم تعويض الطلاب عن الوقت المفقود، لضمان تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص.

ونبه على منع دخول الهواتف المحمولة إلى لجان الامتحانات منعًا لأي تجاوزات، مع التأكيد على التزام المراقبين والطلاب بهذا التوجيه.

ووجه بتفعيل دور لجان المتابعة لضمان الرقابة المستمرة على سير الامتحانات، والتعامل الفوري مع أي طارئ لضمان انسيابية العمل.

وتعتبر درجات الطالب فى امتحانات الشهادة الإعدادية، مهمة كونها تؤهله لتنسيق الثانوى العام والفنى بعد انتهاء العام الدراسى الحالى، بالإضافة إلى تنسيق الالتحاق بمدارس التكنولوجيا التطبيقية ومدارس المتفوقين والتمريض وبعض المدارس المميزة فى المرحلة الثانوية.