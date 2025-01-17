وزارة العمل فى 7 أيام.. فرص عمل بالداخل والخارج

كتبت آية دعبس

نشرت وزارة العمل اليوم الجمعة "فيديو" و"انفوجراف" بشأن نشاطها خلال الـ7 أيام الماضية، حيث شهد هذه الأسبوع مجموعة من الأنشطة الهامة من بينها، ترأس محمد جبران وزير العمل، والمستشارة أمل عمار رئيس المجلس القومي للمرأة، الاجتماع الوزاري للإطار الاستراتيجي للشراكة بين مصر والأمم المتحدة ،وهو أول اجتماع لمجموعة النتائج الخاصة لتمكين المرأة، والمنعقد في مقر "المجلس".

كما شهد الوزير جبران ،التدشين الرسمي لمبادرة "سيراكير" ، وهي مبادرة تهتم بتغيير إقتصاد الرعاية في مصر ، خاصة رعاية الأطفال، والرعاية الصحية ، ودعم ذوي الإعاقة، وتعزيز الأنشطة الإقتصادية ،وجذب الإستثمار الأجنبي، وخلق الوظائف اللائقة والجديدة في سوق العمل، وتطوير منظومة التدريب المهني بالبرامج المُعتمدة، والتى تتماشى مع احتياجات السوق في الداخل والخارج ، ومع تحديات الذكاء الإصطناعي، والمهن المُستقبلية.

واستقبل الوزير، ويلفروم هاتس رئيس اتحاد الصناعات بولاية بافاريا الألمانية، والوفد المرافق له، لبحث التعاون في مجالات تنقل الأيدى العاملة المصرية، والتدريب المهني، وذلك في إطار تبادل الخبرات "المصرية – الألمانية".

كما أعلن الوزير عن "طلبية" فُرص عمل جديدة جديدة ،تلقتها الإدارة العامة للعلاقات الدولية، من شركة يونانية ،والتي تحتاج إلى 48 عامل.

وخلال الأسبوع قام محمد جبران وزير العمل ،ود. إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الاعاقة، بتوقيع بروتوكول تعاون بشأن دمج الأشخاص ذوي الإعاقة في سوق العمل.

يأتي هذا "البروتوكول " في إطار اهتمام الدولة ببناء الإنسان المصري، وتعزيز حقوقه، وتنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بزيادة معدلات تشغيل ذوي الهمم ودمجهم في سوق العمل.

وشهد مقر وزارة العمل بالعاصمة الإدارية الجديدة، اجتماعًا نظمته وزارات العمل، والتضامن الإجتماعي، والاتصالات و تكنولوجيا المعلومات، بشأن تفعيل واستدامة تشغيل الشبكة القومية للأشخاص ذوي الاعاقة "تأهيل"، حيث جرى تنظيم ورشة لتدريب مسئولي تشغيل 5 محافظات على إدخال بيانات فرص العمل والتدريب لذوي الإعاقة على "المنصة".

كما التقى وزير العمل مع وفدِ من شركة إبدأ لتنمية المشروعات «الذراع التنفيذي للمبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية ابدأ»، برئاسة الدكتورة أماني عيد، لبحث تفعيل سُبل التعاون المشترك خاصة في مجالات التدريب المهني والتشغيل، وإتفقوا على تفعيل دور اللجنة المشتركة لتنفيذ خطة التعاون خلال الفترة المُقبلة،في إطار بروتوكول تعاون بين الجانبين لتطوير منظومة التدريب المهني.

و التقى محمد جبران وزير العمل، بمُمثلي وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات برئاسة د. ريهام معوض مستشار وزير الاتصالات للتخطيط الاستراتيجي ،بشأن إستعراض أخر التطورات عن إطلاق "المنصة"..وإستمتع الوزير إلى المستجدات ،وتوضيح الإستفادة التي ستعود على سوق العمل خلال إطلاق "المنصة"..

واستقبل محمد جبران وزير العمل بمقر "الوزارة"، بالعاصمة الإدارية الجديدة ،وفد من الاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب، يضم رؤساء اتحادات عمالية من 10 بلدان عربية ،وذلك بحضور قيادات من الاتحاد العام لنقابات عمال مصر ، برئاسة عبدالمنعم الجمل،ورحب الوزير جبران بالوفد النقابي العمالي العربي ، وأكد على أن العمال العرب شركاء في التنمية مع الحكومات ومنظمات أصحاب الأعمال ،في إطار ثلاثية العمل التي تتكون من هذه "الأطراف الثلاثة" ،وقال أن المرحلة الراهنة تتطلب المزيد من الوحدة والتماسك ،والعمل العربي المشترك.

و جدير بالذكر هنا أن الاتحاد الدولى لنقابات العمال العرب عقد اجتماعًا طارئًا،بالقاهرة يوم الأربعاء،واختار عبدالمنعم الجمل رئيساً للمجلس المركزي..وناقش الاجتماع العديد من الملفات التنظيمية، والقضايا والتحديات التي تخص عالم العمل والعمال.

وفي سياق أخر وخلال هذا الأسبوع ،إعتمد الوزير جبران ،صرف مبلغ 20 ألف جنيه ،من بند "مواجهة الحوادث "في الحساب المركزي للرعاية الصحية والاجتماعية، للعمالة غير المنتظمة ،للعامل عبدالرحمن محسن مهدي "23 سنة"،والذي أصيب بعد سقوطه من أعلى خلال عمله على "سقالة"،نهاية الشهر الماضي،أثناء اصلاح بعض المشاكل الإنشائية بواجهة نقابة الصحفيين.

وأعلنت وزارة العمل في بيان ، عن تفاصيل نشرة التوظيف نصف الشهرية ،وقالت أنها تلقت طلبات جديدة من 66 شركة قطاع خاص في 8 محافظات لديها 1855 وظائف مٌتوفرة الآن، في عددِ من التخصصات، منها لأصحاب القُدرات الخاصة "ذوي الهمم"، وذلك برواتب مجزية تحدد حسب المقابلة ،وفقاً للحد الأدنى للأجور ،فضلاً عن التأمين الصحي والاجتماعى.

وأوضحت "الوزارة" أن التقديم على هذه "الفرص الجديدة" خلال شهر يناير 2025 الجاري ، عن طريق مكتب الإدارة العامة للتشغيل بمقر "الوزارة" القديم بمدينة نصر،أو مديريات العمل بالمحافظات، أو أرقام وعناوين الشركات المُرفقة مع البيان،وكذلك على الموقع الرسمي لوزارة العمل على "الإنترنت".