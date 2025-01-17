وزير الكهرباء: مشروع الضبعة خطوة استراتيجية لتعزيز أمن الطاقة

كتبت - نورا فخري

"ستكون بضخامة السد العالي وسند جامد للشبكة الكهربائية"، بهذه الكلمات أكد وزير الكهرباء، الدكتور محمود عصمت، أهمية مشروع الضبعة النووي لتوليد الكهرباء، موضحًا أن المحطة ستوفر طاقة ثابتة تُقدر بـ 3.6 جيجاوات بحلول عام 2029، لتصل إلى 4.8 جيجاوات مع التشغيل الكامل للوحدات في عام 2030.

جاء ذلك خلال لقاء وزير الكهرباء مع وفد لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، برئاسة النائب طلعت السويدي، في أعقاب زيارتهم لمحطة توليد السد العالي.

وأشار محمود عصمت، إلى أن مشروع الضبعة النووي يُعد خطوة استراتيجية ضمن خطة الوزارة لتحقيق مزيج طاقة متوازن وتقليل الاعتماد المفرط على الغاز الطبيعي، مما يعزز أمن الطاقة في مصر.

وأضاف وزير الكهرباء، أن مشروع الضبعة النووي يتضمن تكنولوجيا حديثة ومتطورة، حيث تم إرسال مهندسين وفنيين مصريين إلى روسيا للتدريب على عمليات التشغيل، وجار العمل علي إدخال صناعات هامه في هذا الصدد.

وتابع وزير الكهرباء والطاقة المتجددة موجها حديثه للنواب داعيا إياهم لزياره مشروع الضبعة النووي للوقوف علي حجم الانجازات المبذوله علي أرض الواقع قائلا : " ستكون سند جامد للشبكة الكهربائية"

ولفت وزير الكهرباء محمود عصمت، إلي الجهود المبذوله لتعظيم حجم الطاقة الكهربائية المتولدة عن الطاقة المتجددة، وبما يؤدي إلي خفض الانبعاثات الكربونية وتخفيض كميه الغاز الطبيعي المستخدم وتحقيق الاستدامة البيئية لمواجهة تحديات التغيرات المناخية، منوهاً في الوقت ذاته للحرص المصري علي التكامل مابين مشروعات طاقه الرياح والطاقه الشمسية والمحطات النووية، ومحطات التخزين، والهيدروجين الأخضر، ومشروعات الربط.

وكشف وزير الكهرباء عن وجود نظام جديد للطرح في مجال الطاقات المتجددة، حيث نستهدف أن أي توربينات بحلول عام 2030 نكون متأكدين أنه صنعت في مصر أو على الأقل تصنيع الجزء الأكبر، قائلًا: "نفتح لمصر الباب في مجال صناعة الطاقات الجديدة والمتجددة"، مشيرًا إلى أهمية تعزيز التصنيع المحلي في هذا القطاع الحيوي.

وتناول وزير الكهرباء في حديثه، أهمية مشروعات الربط الكهربائي مع دول الجوار، منوها علي توجيهات القيادة السياسية بالمضي قدما فس مشروعات الربط مع إيطاليا واليونان.

وضم الوفد البرلماني، الذي يترأسه النائب طلعت السويدي، كل من النواب عيد حماد، أسامة فتحي، عبد السلام محمود، وجية أباظة، عبد الباقي تركيا، علاء عبد النبي، سامح حبيب، أحمد حجازي، ونشوي الديب، حسام الدين حلمي، رفعت شكيب، وأحمد العقاطي، عبد الناصر عطيه، آيه فوزي، سحر صدقي، جيهان البيومي، غادة عجمي، حمدي سليمان، نشوي رائف، سناء طايع، حسن خليل، عبد الله لاشين، هوي غانم، عقاف وهبي، شريف الورداني، خالد رضوان، ريهام عبد النبي، علي البدري.



لقاء وزير الكهرباء مع وفد لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب (1)



لقاء وزير الكهرباء مع وفد لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب (2)



لقاء وزير الكهرباء مع وفد لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب (3)



محطة السد العالى



وفد لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب (1)



وفد لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب (2)



وفد لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب (3)



جانب من الزيارة



محطة السد العالى



وفد لجنة الطاقة بمجلس النواب (1)