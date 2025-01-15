عشان ما ترجعش تانى.. خطوات لازم تعملها بعد علاج جرثومة المعدة

كتبت إيناس البنا

جرثومة الملوية البوابية هي بكتيريا يمكن أن تسبب قرحة المعدة والتهابها، تشمل الأعراض آلامًا خفيفة أو حارقة في المعدة وفقدانًا غير مخطط له للوزن، وعادة ما يتم علاج القرحة الناتجة عن جرثومة الملوية البوابية بمجموعات من المضادات الحيوية.

كيف تسبب عدوى الجرثومة الملوية البوابية الضرر؟

وفقا لموقع " clevelandclinic"، تتكاثر بكتيريا الملوية البوابية في الطبقة المخاطية لبطانة المعدة والاثني عشر، وتفرز البكتيريا إنزيمًا يسمى اليورياز يحول اليوريا إلى الأمونيا، تحمي هذه الأمونيا البكتيريا من حمض المعدة، ومع تكاثر بكتيريا الملوية البوابية، فإنها تأكل أنسجة المعدة، مما يؤدي إلى التهاب المعدة أو قرحة المعدة.

ما هي أعراض الإصابة بالجرثومة الملوية البوابية ؟

ألم خفيف أو حارق في المعدة (غالبًا بعد تناول الطعام ببضع ساعات وفي الليل)، قد يستمر الألم لعدة دقائق أو ساعات وقد يأتي ويختفي على مدار عدة أيام أو أسابيع.

فقدان الوزن غير المخطط له.

الانتفاخ .

الغثيان والقيء.

عسر الهضم .

التجشؤ.

فقدان الشهية.

براز داكن (نتيجة لوجود دم في البراز).

طرق الوقاية بعد علاج جرثومة المعدة

وفقا لموقع publichealth على نتائج الدراسات الحديثة، قد يساعد الإجراء التالي في تقليل انتقال بكتيريا الملوية البوابية: