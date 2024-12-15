علاج جرثومة المعدة.. معرفة الأعراض والأسباب بداية العلاج ونصائح للوقاية

كتبت مروة هريدى

علاج جرثومة المعدة يتطلب إجراء تغييرات على نمط حياتنا بجانب الأدوية الموصوفة للطبيب من أجل السيطرة عليها وتجنب عودتها مرة أخرى، وجرثومة المعدة أو المعروفة باسم جرثومة الملوية البوابية، هي بكتيريا تصيب المعدة أو الاثني عشر (الجزء الأعلى من الأمعاء الدقيقة، وهي السبب الأكثر شيوعًا لمرض القرحة الهضمية بسبب الالتهابات التي تصيب المعدة نتيجة تآكل الأنسجة من هذه البكتيريا، وتصيب هذه الحالة في الغالب الأطفال وتظهر أعراضها لدى 20% فقط من المصابين، وفقًا لموقع "كليفيلاند كلينيك".

علاج جرثومة المعدة يتطلب معرفة أعراضها والتي تشمل في الغالب:

آلامًا خفيفة أو حارقة في المعدة وغالبًا ما تحدث بعد تناول الطعام ببضع ساعات وفي الليل أيضًا، وقد يستمر الألم لدقائق أو ساعات وقد يأتي ويختفي على مدار عدة أيام أو أسابيع.

فقدان الوزن غير المبرر.

الانتفاخ.

الغثيان والقيء (القيء الدموي).

عسر الهضم .

التجشؤ.

فقدان الشهية.

براز داكن (نتيجة لوجود دم في البراز).

هل يمكن أن تنتقل الجرثومة الملوية البوابية من شخص لآخر؟

علاج جرثومة المعدة يبدأ من الوقاية خاصة أن العدوى يمكن أن تنتقل من شخص لآخر، حيث توجد البكتيريا الحلزونية البوابية في اللعاب والبلاك على الأسنان والبراز، ويمكن أن تنتشر العدوى من خلال التقبيل ومن خلال نقل البكتيريا من أيدى الأشخاص الذين لم يغسلوا أيديهم جيدًا بعد استخدام الحمام، ويعتقد العلماء أن بكتيريا الملوية البوابية قد تنتشر أيضًا من خلال المياه والأطعمة الملوثة بهذه البكتيريا.

علاج جرثومة المعدة

علاج جرثومة المعدة عادة يحتاج تناول مجموعات من المضادات الحيوية ومثبطات مضخة البروتون والتي يوصفها الطبيب وفقًا لحالاتك وذلك بعد تشخيصك بالمرض، وبجانب الأدوية يتطلب علاج جرثومة المعدة اتخاذ بعض الإجراءات الاحترازية والانتباه جيدًا لما تأكل وتشرب في نظامك الغذائي وتجنب أي أطعمة ومشروبات قد تسبب تهيج في المعدة مثل الأطعمة الحارة والدسمة أو الدهنية.

وإذا تم تشخيصك بعدوى جرثومة المعدة، فتجنب تناول الأدوية المضادة للالتهابات غير الستيرويدية، حيث يمكن أن تزيد هذه الأدوية من خطر إصابتك بقرحة المعدة.