استشارى يوضح طرق التعامل مع التهاب المعدة عند الأطفال

كتبت إيناس البنا

التهاب المعدة والأمعاء هو عدوى معوية تسبب الإسهال والقيء في بعض الأحيان، قد يختفي القيء بسرعة، ولكن الإسهال قد يستمر لمدة تصل إلى 10 أيام، يمكن أن تسبب نوبات الإسهال المعوي الجفاف، وهو ما قد يشكل خطورة على الأطفال الصغار جدًا.



أوضح الدكتور وجدى هاشم استشارى طب الأطفال جامعة بنها، أن التهاب المعدة والأمعاء يحدث بسبب أشياء مختلفة، بما في ذلك الفيروسات والبكتيريا والطفيليات وبعض المواد الكيميائية وبعض الأدوية، وإذا أصيب طفلك بالتهاب المعدة والأمعاء أكثر من مرة، فقد يكون السبب مختلفًا في كل مرة.



وأشار الطبيب أن التهاب المعدة والأمعاء المعدي يحدث بسبب الفيروسات أو البكتيريا أو الطفيليات، وعادة ما يحدث ذلك عن طريق الطعام أو الشراب، تشمل بعض الأنواع الشائعة من التهاب المعدة والأمعاء المعدي منها عدوى الإشريكية القولونية والسالمونيلا.

وعن أعراض التهاب المعدة والأمعاء أشار إلى أنه قد لا تظهر جميع الأعراض على الأطفال، ولكن بشكل عام، قد تشمل أعراض التهاب المعدة والأمعاء، فقدان الشهية، والانتفاخ، والغثيان والقيء وتقلصات وألم البطن والإسهال وصديد في البراز في بعض الحالات، والشعور بالإعياء بما في ذلك الخمول وآلام الجسم.

ولكن حذر الطبيب من علامات الجفاف التي قد تظهر على طفلك والتي تتطلب التوجه للطبيب ومنها:

جفاف الفم واللسان

عدم التبول

لديه عيون غائرة

لديه برودة في اليدين والقدمين

أصبح أكثر نعاسًا من المعتاد.



كيفية الوقاية من الجفاف عند الأطفال المصابين بالتهاب المعدة والأمعاء يشمل إعطائهم السوائل أهمها المياه ثم منتجات معالجة الجفاف، وعصير الفاكهة المخفف، وقد يرفض طفلك تناول الطعام في البداية، ولكن هذه ليست مشكلة طالما أنه يشرب السوائل الصافية.

وأضاف الطبيب أنه يمكنك منع انتشار التهاب المعدة والأمعاء إلى أشخاص آخرين إذا قمت بما يلي:





غسل اليدين بانتظام، وخاصة بعد استخدام المرحاض وقبل تناول الطعام.



اغسل يدي طفلك بالماء الدافئ والصابون بعد استخدام المرحاض وقبل وبعد تناول الطعام.



اغسلي يديك قبل الرضاعة وبعد تغيير حفاضات طفلك.



تنظيف أسطح المطبخ، والألعاب، ومقاعد المراحيض، وطاولات تغيير الحفاضات، لضمان عدم نشر العدوى للآخرين في المنزل.



أبقِ طفلك بعيدًا عن الآخرين حتى مرور 48 ساعة بعد توقف الأعراض، وإذا استمرت الأعراض، قم بزيارة طبيبك العام.