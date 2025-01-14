ماذا يحدث لجسمك عند تناول الشوكولاتة الداكنة يوميا

كتبت فاطمة ياسر

الأشخاص الذين يحبون الحلويات يجدون صعوبة في التوقف عن تناولها، أو تقليل الكميات، فقطعة واحدة لا تكفي بالنسبة لهم، وجعل الشوكولاتة الداكنة جزءًا من روتينك اليومي قد يكون سببا للتعرض لبعض المضاعفات الصحية والمشاكل، ويوضح التقرير المنشور عبر موقع indianexpress الكميات المثالية لتناول الشوكولاتة الداكنة لتجربة آمنة وصحية.

إن تناول الشوكولاتة الداكنة يوميًا يمكن أن يكون صحيًا ولكن بشرط تناولها باعتدال، فهي غنية بمضادات الأكسدة ، وخاصة الفلافونويد، والتي يمكن أن تساعد في تحسين صحة القلب وتقليل الالتهابات وتعزيز وظائف المخ، ومع ذلك، من المهم اختيار الشوكولاتة الداكنة ذات المحتوى العالي من الكاكاو (70٪ أو أكثر) والسكريات المضافة المنخفضة لتعظيم فوائدها الصحية.

فتناولها يحسن صحة القلب والأوعية الدموية لأنها تحتوي على خصائص مضادة للأكسدة، كما تعمل على تعزيز وظائف المخ من خلال زيادة تدفق الدم إلى المخ، وتحسين الحالة المزاجية من خلال إطلاق الإندورفين.

وأيضا الشوكولاتة الداكنة تخفض مستويات الكولسترول السيئ وضغط الدم وتقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب، بالإضافة إلى ذلك، قد تساعد الشوكولاتة الداكنة في تحسين حساسية الأنسولين وتقليل خطر الإصابة بمرض السكري.

المخاطر الصحية المرتبطة بالاستهلاك اليومي للشوكولاتة الداكنة

إن تناول الشوكولاتة الداكنة بشكل يومي قد يشكل خطراً على الصحة إذا لم يتم تناولها باعتدال. كما أن الإفراط في تناولها قد يؤدي إلى زيادة الوزن بسبب محتواها من السعرات الحرارية والدهون. كما قد يسبب مشاكل في الجهاز الهضمي مثل الانتفاخ والإمساك لدى بعض الأفراد.

وأيضا الشوكولاتة الداكنة تحتوي على مادة الكافيين، التي يمكن أن تؤدي إلى اضطرابات النوم والعصبية إذا تم تناولها بكميات كبيرة.

ما هي الكمية والمعدل المثالي لتناول هذا الغذاء؟

الكمية المثالية من الشوكولاتة الداكنة التي يجب تناولها هي حوالي 30-60 جرامًا يوميًا، فهذه الكمية تسمح لك بالاستمتاع بالفوائد الصحية دون الإفراط في تناولها، ومن الأفضل تناولها كجزء من نظام غذائي متوازن، إلى جانب أطعمة مغذية أخرى، والتأكد من الحفاظ على إجمالي السعرات الحرارية ضمن حدود صحية.

