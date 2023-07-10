الفوائد الصحية للشوكولاتة الداكنة.. 5 أشياء تحدث داخل دماغك عند تناولها

كتبت إيناس البنا

الشوكولاتة هي طعام شائع جدًا منذ العثور عليها قبل 4000 عام، لكن بالنظر إلى احتوائها على الدهون المشبعة والكافيين، فهل الشوكولاتة غير صحية بالنسبة لنا؟ وفقًا للدراسات الحديثة، يمكن أن تكون الشوكولاتة جزءًا من نظام غذائي متوازن.

وفقًا لموقع "healthline"، الشوكولاتة هي مصدر للمغنيسيوم والمنغنيز والزنك والسيلينيوم ما يجعله مصدرًا جيدًا لمضادات الأكسدة، تم تحليل الشوكولاتة حول كيف يمكن أن تفيد وظيفة الدماغ البشري بسبب وجود مركبات الفلافانول.

الفلافانول هي مواد نباتية لها تأثيرات مضادة للالتهابات ومضادة للأكسدة على الجسم. وقد ارتبط بتحسين تدفق الدم وتحسين أداء الدماغ وتقليل خطر الإصابة بأمراض القلب .

فوائد مذهلة للشوكولاتة لصحة دماغك

هناك عناصر غذائية في الشوكولاتة تساعد في إدارة القلق والاكتئاب وتحسين نوعية الحياة، على وجه الخصوص ، مجموعة متنوعة من المكونات الغذائية الموجودة في منتجات الكاكاو مثل الشوكولاتة الداكنة لديها القدرة على التأثير على الحالة المزاجية والعواطف.

يقلل من أعراض الاكتئاب

تساعد الشوكولاتة في إطلاق العديد من الناقلات العصبية السعيدة في الدماغ مثل الإندورفين والسيروتونين والمواد الأفيونية الأخرى، يعتبر طعامًا مريحًا لأنه يثير مشاعر محددة ويقلل من التوتر ويقلل الألم بشكل فعال. يساعد الإندورفين في التخفيف من حدة الاكتئاب حيث يعمل كمهدئات ويوفر الشعور بالسرور والسعادة.

يزيد من السيروتونين

كثيرا ما يشار إلى السيروتونين باسم "هرمون السعادة" لأنه يتحكم بشكل فعال في المزاج ويعزز الرفاهية؛ وبالتالي ، يمكن أن يؤدي نقص السيروتونين إلى الاكتئاب وأمراض عقلية أخرى، يساعد في الحفاظ على التوازن الصحيح للشهية ونشاط الدماغ والقلق والعواطف. ومن ثم تم التعرف على السيروتونين كمضاد للاكتئاب.

يعزز المواد الكيميائية العصبية "النشوة"

فينيل إيثيلامين، الذي يشار إليه عادة باسم أمفيتامين الشوكولاتة، هو ناقل عصبي فريد يعدل مستويات السكر في الدم وضغط الدم، مما يسبب الشعور باليقظة والوعي والحماس، تحتوي الشوكولاتة على العديد من المكونات ذات التأثير النفساني مثل anandamide التي تولد إنتاج الدوبامين وتنتج الشعور بالنشوة.

يقلل الالتهاب

تحتوي مركبات الفلافونويد على خصائص مضادة للفيروسات ، ومضادة للأورام ، ومضادة للالتهابات، ومضادة للحساسية، ومضادة للأكسدة تساعد في تحسين الذاكرة عن طريق زيادة تدفق الدم في المخ ومستويات الأكسجين، وبالتالي رفع النشاط الكهربائي للدماغ، يمنع الفلافانول الموجود في الكاكاو التدهور المعرفي المرتبط بالعمر بنجاح.

محور القناة الهضمية

هناك بحث يُظهر أن الشوكولاتة لها تأثير حيوي على القناة الهضمية وتساعد على تنويع ميكروبيوم الأمعاء من خلال تعزيز نمو البكتيريا الجيدة. يمكن أن تؤدي القناة الهضمية إلى انخفاض مستويات عامل التغذية العصبية المشتق من الدماغ وهو أمر ضروري للحفاظ على خلايا الدماغ الموجودة وتطوير خلايا جديدة.

ليس عذرا للإفراط في تناول الطعام! نعم، يؤكد العلم أن الشوكولاتة الداكنة تقدم فوائد للدماغ والصحة العقلية ، لكن هذا لا يعني أن المزيد أفضل، التزم بما لا يزيد عن 1-2 قطعة، 1-6 مرات في الأسبوع وتأكد من اختيار نوع خالٍ من السكر يحتوي على 70٪ كاكاو على الأقل. من الأفضل اختيار الشوكولاتة الداكنة المصنوعة من أقل عدد ممكن من المكونات.

دائمًا ما تحتوي أفضل أنواع الشوكولاتة الداكنة على سائل الشوكولاتة أو الكاكاو (مثل مسحوق الكاكاو وحبيبات الكاكاو وزبدة الكاكاو) المدرجة كأول مكون لأنها تحتوي على تركيزات أعلى من مضادات الأكسدة والمواد المغذية.