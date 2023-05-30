الشوكولاتة الداكنة.. اعرف الفوائد والآثار الجانبية

كتب – حسام الشقويرى

تشتق الشوكولاتة من نبات الكاكاو الموجود غالبًا في غرب أفريقيا وأمريكا الجنوبية وأستراليا، واكتسبت شوكولاتة الحليب شعبية في الدول الأوروبية، وبدأوا على التوالي بتجربة الشوكولاتة الداكنة بإضافة السكر والحليب والعسل، وفى القرن العشرين أعاد الصناع عهد الشوكولاتة الداكنة ما عزز فوائدها الصحية العديدة وقيمتها الغذائية، وفقا لما نشره موقع healthifyme

حقائق غذائية من الشوكولاتة الداكنة

إنه غني بمضادات الأكسدة والفلافونويد التي يمكن أن تقلل الالتهاب وتحمي الخلايا من الأكسدة. معًا ، يمكن أن تمنع أيضًا تطور أمراض القلب والأوعية الدموية والسرطان والسكري وحتى تساعد في علاج مرض الزهايمر، ولتحقيق هذه الفوائد الصحية ، يحتاج الشخص إلى تناول الشوكولاته الداكنة التي تحتوي على 70٪ على الأقل من محتوى الكاكاو

فوائد صحية مثبتة للشوكولاتة الداكنة

تمنع أمراض القلب والأوعية الدموية

أمراض القلب والأوعية الدموية هي الأسباب الرئيسية للوفاة على مستوى العالم. العوامل الأكثر شيوعًا التي تساهم في الإصابة بهذا المرض هي ارتفاع مستويات الكوليسترول وضغط الدم. تشير بعض الأدلة الوبائية إلى أن الفواكه والخضروات غنية بالفلافونويدات ورائعة للوقاية من الأمراض القلبية الوعائية. وبالمثل ، فقد ثبت أيضًا أن المحتوى الهائل من مركبات الفلافونويد في الكاكاو يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

تخفض ضغط الدم

يوافق تحليل رصدي أجرته كلية هارفارد للدراسات العامة على الصلة بين ضغط الدم والكاكاو. يتحدث عن الملف الطبي (الفلافونويد) الموجود في الشوكولاتة الداكنة (محتوى الكاكاو بنسبة 50-70٪) والذي يعتبر فعالاً في خفض ضغط الدم.

تساعد الفلافونويد أيضًا في تحفيز البطانة (الغشاء الرقيق داخل القلب والأوعية الدموية المسؤول عن إدارة تقلص الأوعية الدموية واسترخاءها) لإنتاج أكسيد النيتريك. يؤدي إطلاق أكسيد النيتريك إلى توسيع الأوعية الدموية وزيادة تدفق الدم وبالتالي خفض ضغط الدم. لذلك ، يمكن أن يكون عنصرًا غير مكلفًا وفعالًا ينظم ضغط الدم لدى الأشخاص المصابين بارتفاع ضغط الدم.

تقاوم تلف الخلايا

الشوكولاتة الداكنة هي مصدر غني بمضادات الأكسدة. هذه المواد المضادة للأكسدة مسؤولة عن منع تلف أنسجة تكوين الجذور الحرة. الجذور الحرة هي أنواع جزيئية شكلها الجسم ويمكن تسميتها نتيجة ثانوية لعملية التمثيل الغذائي لضخ المزيد من الدم في المواقف العصيبة.

تعالج الاكتئاب

بخلاف المتعة المرتبطة بتناولها ، ترتبط الشوكولاتة الداكنة أيضًا بتقليل خطر الإصابة بالاكتئاب. لوحظ أن تناول 24 جرامًا أو أقل من الشوكولاتة الداكنة يوميًا يمكن أن يكون له تأثيرات مضادة للاكتئاب على الناس.

تعمل ضد مرض السكري

تحتوي الشوكولاتة الداكنة على مادة البوليفينول، وهو مركب طبيعي له خصائص مضادة للأكسدة تعمل على تحسين مقاومة الأنسولين. وهذا بدوره قد يساعد في السيطرة على نسبة السكر في الدم لدى الأشخاص المصابين بداء السكري من النوع 2.

الآثار الجانبية للشوكولاتة الداكنة

يمكن أن يؤدي الاستهلاك المفرط للشوكولاتة الداكنة إلى زيادة مستويات الكافيين في الدم ، مما يؤدي إلى زيادة معدل ضربات القلب والغثيان والجفاف والأرق.

ما يقرب من 30-60 جرامًا من الشوكولاتة الداكنة يوميًا موصى بها لتكون صحية. أيضًا ، يمكن للأشخاص المصابين بداء السكري استشارة الطبيب قبل التخطيط لتناولها يوميًا.