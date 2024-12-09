تناول هذ النوع من الشيكولاتة قد يقلل من خطر الإصابة بمرض السكري

كتبت إيناس البنا

كشفت أبحاث أمريكية منشورة في المجلة الطبية البريطانية عن أن تناول 5 حصص من الشيكولاتة الداكنة أسبوعيًا ارتبط بانخفاض خطر الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني.



في حين أن الشيكولاتة الداكنة لها فوائد، فإن الشيكولاتة بالحليب لم تكن لها هذه الفوائد – وكان لها الجانب السلبي المتمثل في زيادة الوزن.



وأوضح الباحثون بجامعة هارفرد حسب موقع صحيفة "nypost" فإنه بالنسبة لأي شخص يحب الشيكولاتة، فهذا تذكير بأن اتخاذ خيارات صغيرة، مثل اختيار الشيكولاتة الداكنة بدلاً من الشيكولاتة بالحليب، يمكن أن يحدث فرقًا إيجابيًا في صحتهم.



ولاستكشاف هذا الأمر بشكل أكبر، جمع الباحثون بيانات من ثلاث دراسات مراقبة طويلة الأمد أجريت في الولايات المتحدة على ممرضات ورجال متخصصين في الرعاية الصحية ليس لديهم تاريخ من الإصابة بمرض السكري أو أمراض القلب أو السرطان عندما تم تجنيدهم.

قام الفريق بتحليل بيانات 192.200 شخص بالغ غير مصابين بالسكري شاركوا وزن أجسامهم وكمية الطعام التي يتناولونها، وأفاد ما يقرب من 112.000 منهم أنهم يتناولون الشيكولاتة، وعلى مدى الدراسة، أصيب ما يقرب من 19 ألف مشارك بمرض السكري من النوع الثاني، بما في ذلك 4800 من محبي الشيكولاتة.

وتوصل الباحثون إلى أن الأشخاص الذين تناولوا خمس حصص أو أكثر أسبوعيًا من الشيكولاتة الداكنة كانوا أقل عرضة للإصابة بمرض السكري من النوع الثاني بنسبة 21%، ومن جانبها، أدت الشيكولاتة بالحليب إلى زيادة الوزن.



وقال الباحث الرئيسي بالدراسة: "لقد فوجئنا كثيرًا بالتناقض الصارخ في تأثير الشيكولاتة الداكنة والشيكولاتة بالحليب على خطر الإصابة بمرض السكري وإدارة الوزن على المدى الطويل".



وتابع: "على الرغم من أن مستويات الطاقة والدهون المشبعة في الشيكولاتة الداكنة متشابهة، إلا أنها تقدم تأثيرات وقائية، ويرجع ذلك على الأرجح إلى محتواها الغني من البوليفينول، ويسلط هذا الاختلاف المثير للاهتمام الضوء على الدور المحتمل للبوليفينول في تشكيل النتائج الصحية ويستحق المزيد من الاستكشاف".



البوليفينول هو أحد مضادات الأكسدة القوية الموجودة في النباتات والتي يمكنها مكافحة الالتهابات والحماية من أضرار الجذور الحرة وتعزيز صحة الدماغ.



تتمتع الشوكولاتة الداكنة بأنها تحتوى على ما لا يقل عن 60% إلى 70% من الكاكاو، كمية أكبر من الفلافونويد ، وهي مضادات الأكسدة موجودة في الفواكه والخضروات والشاي والشوكولاتة والتي يمكن أن تساعد في خفض ضغط الدم والكوليسترول.



وأشار الدكتور تشي صن، أستاذ التغذية وعلم الأوبئة في جامعة هارفارد والمحقق الرئيسي في الدراسة، لصحيفة نيويورك تايمز إلى أن الشوكولاتة الداكنة ليست "حلاً سحرياً" للوقاية من مرض السكري من النوع الثاني، ولكن توصل الفريق إلى أن الأشخاص الذين تناولوا كمية أكبر من الشيكولاتة الداكنة كان نظامهم الغذائي ذو جودة أفضل، حيث استهلكوا المزيد من الفاكهة والخضروات والفلافونويد.