10 خطوات للوقاية من فيروسات الشتاء والبقاء بعيدًا عن العدوى

كتبت إيناس البنا

يشكل موسم الأنفلونزا مصدر قلق دائم، وهذا العام يشكل خطرًا أكبر، ومع التركيز بشكل كبير على جائحة كورونا وظهور حالات مصابة بفيروس HMPV، من المهم توخى الحذر بإجراءات احترازية وقائية فى موسم البرد والأنفلونزا.

كل الأمراض التنفسية بما فيها الأنفلونزا وكورونا أمراض معدية، ومع تجمع المزيد من الأطفال والمراهقين في الأماكن المغلقة، تزداد احتمالية الإصابة بأحد هذه الأمراض.

وفقًا لموقع "medicalnewstoday" نتعرف على النصائح التالية للحفاظ على صحتك وصحة عائلتك من العدوى بالفيروسات في فصل الشتاء.

1. الحفاظ على نظافة اليدين

جراثيم البرد والإنفلونزا يمكن أن تطفو في الهواء على قطرات غير مرئية من العطس أو السعال غير المغطى، فإن لمس سطح مصاب هو الطريقة الأكثر شيوعًا لالتقاط فيروس الأنفلونزا.

وهذا يجعل غسل اليدين الجيد أمرًا حيويًا للأطفال في سن المدرسة الذين اعتادوا على لمس الأسطح المحيطة بهم دون التفكير في الأمر مرتين.



شجع طفلك على غسل يديه لمدة 20 ثانية على الأقل باستخدام الصابون والماء الدافئ بشكل متكرر طوال اليوم، وخاصة قبل تناول الطعام وعند العودة إلى المنزل من الخارج.

2. تجنب لمس الوجه

قد لا يدرك طفلك ذلك، ولكن من المرجح أنه يلمس وجهه بمعدل 16 مرة في الساعة، فرك عينيه أو حك أنفه أو قضم أظافره هي طريق لانتقال الإنفلونزا إلى الجسم، ومن الأفضل تجنب لمس وجهه وتشجيعه على استخدام معقم اليدين طوال اليوم.

3. الحصول على لقاح الانفلونزا

من الضروري أن يحصل أفراد أسرتك بالكامل على لقاح الأنفلونزا هذا الموسم، إن لقاح الإنفلونزا هو أفضل وسيلة لحمايتهم من الفيروس، يساعد الحصول على لقاح الأنفلونزا على ضمان حمايتك طوال الموسم.

4. الحفاظ على نظافة الأسطح

يلتقط كل فرد في عائلتك الجراثيم طوال اليوم، وبعض هذه الجراثيم تجد طريقها إلى منزلك، حتى لو لم يكن أحد مريضًا، فمن المهم الحفاظ على نظافة الأسطح، يساعد مسح الأسطح واستخدام مناديل مطهرة في تقليل الجراثيم حتى تظل عائلتك بصحة جيدة.

5. الحصول على قدر كافى من النوم

النوم ضروري للحفاظ على صحة الجهاز المناعي وقوته، وقلة النوم قد تجعل الجسم أكثر عرضة للإصابة بالجراثيم، من المفيد الالتزام بالروتين اليومي في نفس الوقت كل يوم، وفي حين يحتاج معظم البالغين إلى سبع أو ثماني ساعات من النوم كل ليلة، يحتاج الأطفال إلى 10 إلى 14 ساعة، حسب أعمارهم.

6. التغذية أولوية

التأكد من أن أفراد أسرتك يتناولون وجبات صحية ومتوازنة لا يعزز النمو والتطور السليم فحسب، بل ويعزز أيضًا جهاز المناعة لديهم

7. كن نشطًا وحافظ على لياقتك البدنية

تعمل الأنشطة البدنية على تعزيز جهاز المناعة؛ فالأشخاص الذين يعيشون نمط حياة نشط يكونون أقل عرضة للإصابة بنزلات البرد والإنفلونزا، كما تساعد التمارين الرياضية على تنظيم جهاز المناعة من خلال تحفيز خلايا الدم البيضاء التي تقاوم العدوى، يساعد النشاط البدني أيضًا على طرد البكتيريا من الرئتين، مما قد يساعد في تقليل خطر الإصابة بنزلات البرد.

8. ابتعد عن التوتر

من الضروري تخصيص وقت للأنشطة التي تساعد على تخفيف التوتر مثل قراءة كتاب أو الاستماع إلى موسيقى هادئة، يجب أن تكون الأنشطة التي تساعد على تخفيف التوتر جزءًا من الروتين اليومي لعائلتك، فكر في الأنشطة التي تستمتع بها عائلتك، واجعل من أولوياتك المشاركة في الأنشطة المريحة كل يوم.

9. احمِ نفسك بالقناع عند الخروج

ارتداء قناع الوجه عند مغادرة المنزل لا يحمي من الإصابة بفيروس كورونا المستجد فحسب، بل قد يقلل أيضًا من خطر الإصابة بالأنفلونزا، يمكن أن ينتشر الفيروس من خلال الرذاذ عندما يسعل شخص ما أو يعطس، وكذلك من خلال لمس الأسطح الملوثة.

10. الاستمرار في التباعد الاجتماعي

ممارسة التباعد الاجتماعي وقت الشتاء لا تفيد في تقليل خطر الإصابة بفيروس كورونا فحسب، بل إن الحفاظ على مسافة آمنة من الأشخاص الذين ليسوا في منزلك يساعد أيضًا في الحد من انتشار نزلات البرد أو الأنفلونزا وأى فيروسات تنفسية اخرى.