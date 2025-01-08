إزاى تحمى طفلك من فيروسات الشتاء

كتبت إيناس البنا

يعتبر فصل الشتاء من المواسم المعدية وفترة الذروة للإصابة بالأمراض التنفسية، خاصةً عند الأطفال، فهم أكثر عرضة للإصابة بالأمراض المعدية وسرعة انتشارها مثل الأنفلونزا والتهابات الجهاز التنفسى، ويصاحب ذلك أعراض مثل البرد والسعال والعطس والحمى والتعب.

كيف نمنع نزلات البرد وأمراض الشتاء عند الأطفال؟

وفقا لموقع krishnamedicalcentre قد يواجه طفلك أمراض الشتاء المختلفة، وأكثرها شيوعًا هى..

الفيروس المخلوى التنفسى (RSV)

وتشمل الأعراض ما يلى..

سيلان الأنف سعال صعوبة فى التنفس حمى مستمرة احتقان مجرى الهواء العلوى

الأنفلونزا

وتشمل الأعراض ما يلى..

سيلان الأنف

السعال

الحمى

مشاكل فى الصدر

آلام الجسم

إسهال

التهاب الملتحمة الخفيف

الزُكام

وتشمل الأعراض ما يلي..

سيلان الأنف سعال حمى التهاب الحلق احتقان الأنف صداع

التهاب الحلق

وتشمل الأعراض ما يلي..

التهاب الحلق سعال بارد صداع حمى صعوبة في البلع ألم المعدة

أنفلونزا المعدة

تشمل الأعراض الشائعة ما يلي..

الإسهال نوبات القيء المتكررة ألم البطن حمى التعب أو الإرهاق الصداع

نصائح للحفاظ على صحة طفلك في الشتاء

من الطبيعي أن تشعر الأمهات بالقلق بشأن صحة أطفالهم، وخاصة خلال فصل الشتاء، وفيما يلي بعض النصائح المفيدة للوقاية من المشاكل الصحية فى الشتاء .

1. البقاء دافئًا.. حافظ على دفء الأطفال واختر الملابس المناسبة.

2. اللعب الآمن داخل المنزل.. تأكد من بقاء طفلك داخل المنزل، والحد من التعرض للخارج يمكن أن يمنع الإصابة بالعدوى.

3. النظام الغذائي.. تأكدي من أن طفلك يتناول طعامًا صحيًا، واحرصي على تضمين العناصر الغذائية الأساسية مثل الفيتامينات والبروتينات والكالسيوم ومضادات الأكسدة لتقوية نظام الدفاع في الجسم، إدراج الفواكه الطازجة والخضراوات والفواكه المجففة لتعزيز مناعتهم.

4. الترطيب.. حافظ على ترطيب طفلك من خلال تشجيعه على شرب الكثير من الماء قبل وأثناء وبعد اللعب، أضف المشروبات الدافئة مثل حليب الكركم لتعزيز المناعة.

5. الفحوصات الطبية الدورية.. "الوقاية خير من العلاج"، يمكن أن تساعد الفحوصات الطبية الدورية خلال فصل الشتاء في الكشف عن أي عدوى في مرحلة مبكرة.

غرس ممارسات النظافة الجيدة

يمكن أن تساعد عادات النظافة الشخصية الجيدة أطفالك على البقاء بصحة جيدة، ستحمي ممارسات النظافة هذه أطفالك وتعزز مناعتهم وتمنع انتشار العديد من الأمراض والعدوى، علم أطفالك..

غسل اليدين بالماء والصابون، خاصة بعد اللعب في الخارج أو العطس/السعال.

تغطية الأنف والفم أثناء العطس والسعال.

تجنب وضع أيديهم أو أي أشياء أخرى في الفم باستمرار.

تجنب مشاركة الأدوات أو الأشياء الأخرى حتى يتم تنظيفها.

أهمية التطعيم

تعتبر التطعيمات أو التحصينات ضرورية لتدريب الجسم على الدفاع ضد الأمراض، كما أن لقاحات الأنفلونزا المنتظمة مفيدة للأطفال، حيث تمنع الإصابة بالعديد من الأمراض، والغياب المتكرر عن المدرسة، والمشاكل الخطيرة المرتبطة بالأنفلونزا.

نصائح لتعزيز المناعة الطبيعية

1. اتباع نظام غذائي صحي.. يرجى تشجيعهم على تناول نظام غذائي صحي ومتوازن يحتوي على العناصر الغذائية التي تعزز المناعة مثل الفيتامينات والمعادن والكالسيوم والزنك والمغنيسيوم.

2. ممارسة الرياضة بانتظام.. اجعل طفلك يمارس الرياضة يوميًا لتحسين شهيته وعمل جهازه الهضمي بشكل سليم. المشي والجري والركض وركوب الدراجات والسباحة من التمارين المفيدة التي تساعد في تحسين مناعته.

3. النوم الكافي وفي الوقت المحدد.. تأكدي من حصول طفلك على قسط كافٍ من النوم من خلال اتباع نمط نوم ثابت وتوقيت محدد.

4. ممارسة تقنيات تخفيف التوتر.. شجع طفلك على تبني تقنيات الاسترخاء مثل اليوجا والتأمل والانغماس في أنشطة ممتعة مثل الرسم.

متى يجب عليك أن تأخذ طفلك إلى الطبيب عند الإصابة بأمراض الشتاء؟

يجب عليك اصطحاب طفلك إلى الطبيب وطلب المساعدة الطبية إذا..